Temmuzda emekliye çifte bayram, memura zam

Milyonlarca emekli temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuzda hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Mayıs ayında yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6.39 oldu.

Emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları göz önüne alındığında bu oranın yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Bayram ikramiyesi ise 1.100 lira olarak ödenecek.

Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı.

Buna göre emeklilere temmuzda çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.

Merkez Bankası beklenti anketine göre haziran için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak öngörüldü. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi geçecek. Buna göre göre en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 200 lira, Bağ-Kur tarımda bin 780 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da yaklaşık 2 bin 600 liraya çıkacak.

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. İlk beş aylık enflasyonda yüzde 3'lük yılbaşı zammı aşılarak yüzde 3.39 fark ortaya çıktı.

Haziran ayı enflasyonu net memur ve emekli zammı ile fark oranını ortaya kıyacak. Haziranda enflasyon oranı değişmese bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 liraya yükselecek. Mayıs ayı ile ortaya çıkan farkla memur maaşı 4 bin 24 lira oldu.

Salgınla mücadele sürecinde geçen yıl gerçekleştirilen yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı bin 500 liraya çıkarıldı.

Emeklilerin dul ve yetim hak sahipleri de hisseleri oranında maaş ve bayram ikramiyesi alıyor. Zamlar da bu hisse oranına göre yükseliyor.

Emekliler ve hak sahiplerine Ramazan Bayramı'nda bin 100 lira bayram ikramiyesi mayısın ilk haftası yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin bu kapsamda 12.3 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Kurban Bayramı da 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.

Kaynak: Sabah