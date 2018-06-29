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Temmuzda elektriğe zam olacak mı?

Milyonlarca vatandaş temmuz ayında elektriğe zam yapılacak mı merak ederken, hükümet temmuz ayında elektriğe zam yapmayacak

29 Haziran 2018 Cuma 14:00
Temmuzda elektriğe zam olacak mı?

Milyonlarca vatandaş temmuz ayında elektriğe zam yapılacak mı merak ederken, hükümet temmuz ayında elektriğe zam yapmayacak. Sektör temsilcileri son günlerdeki döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarında yapılacak bir artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:00
  1. elektriğe zam var mı
  2. temmuzda elektriğe zam olacak mı

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  • Ali ÖztürkAli Öztürk8 sa önce
    Yaşasın reis ULEEEEEEEYNNNNN. Ne gözel ekonomi inşallah hedef 2023 her eve 2023 TL fatura gelecek.
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