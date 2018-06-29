Temmuzda elektriğe zam olacak mı?

Milyonlarca vatandaş temmuz ayında elektriğe zam yapılacak mı merak ederken, hükümet temmuz ayında elektriğe zam yapmayacak. Sektör temsilcileri son günlerdeki döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarında yapılacak bir artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti.