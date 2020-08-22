Temmuz’da 10 bin 202 şirket kuruldu

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana göre yüzde 6,32 artarak 9 bin 596’dan 10 bin 202’ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 35,34 arttı ve 1505 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 1112 idi. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 41,75, kapanan şirket sayısı ise yüzde 34,5 arttı. Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,38 artarak 53 bin 957, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,33 artarak 7 bin 251 oldu.

Geçen ay kurulan 912 yabancı ortak sermayeli şirketten 58’i İran, 51’i Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 90’ının anonim, 822’sinin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.