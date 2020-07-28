Temmuz verileri yüzleri güldürdü Reel kesimin güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından da sektörel güven endeksleri paylaşıldı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 55.5 iken temmuzda yüzde 20.2 artarak 66.7’yi buldu. Gelecek 3 aylık dönemdeki hizmet talep beklentisi yüzde 2.9 artarak 90.3 değerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 9.6 artarak 94.6 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 7.3 yükselerek 103.9’a çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de haziranda 78 iken bu ay yüzde 11.6 artarak 87’ye dayandı. İnşaat sektöründe gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3.4 arttı ve 100 olarak kayıtlara geçti.

Çarkları hızlı çevirelim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuz ayı verilerinin memnuniyetle karşıladı. Albayrak, Twitter paylaşımında kapasite kullanım oranının temmuzda 4.7 puan artıp yüzde 70.7’ye yükseldiğini belirterek, “Verilere maşallah. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), 8.1 puan artarak 100.7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim” ifadelerini kullandı. Sektörel güven endeksi verilerini de olumlu bulan Albayrak, “Hizmet sektörü güven endeksinin temmuzda geçen aya göre yüzde 20.2, perakende ticarette yüzde 9.6, inşaat sektöründe 11.6 artış göstermesi sevindirici. Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak” değerlendirmesini yaptı.