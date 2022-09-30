Temmuz mu önce geliyor mayıs mı? Özgür Özel’in yaman çelişkisi

CHP'li Özgür Özel, PKK'lı teröristi gazeteci olarak tanıttıkları rapor hakkında konuşurken, gerçekleri yazan gazeteler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi, ayrıca mayısta hapisten çıkan kadın için temmuz ayında hazırladıkları raporda "tutuklu" dediklerini de ifade etti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Özgür Özel'in açıklamaları da masaya yatırıldı.

Özel'in çelişkilerine dikkat çeken Karahasanoğlu şunu söyledi:

Biz 2013 Temmuz'unda rapor hazırladık, bu kişiyi de cezaevinde gibi gösterdik, dedikten sonra devam ediyorlar ve diyorlar ki, bu kişi 2013 mayıs ayında dördüncü yargı reformu yürürlüğe girdikten sonra cezaevinden çıkmış zaten. E o zaman sen ne hokkabazlık yapıyorsun? Cezaevinden çıkmış kişiyi cezaevinde gibi gösteriyorsun. Temmuzda hazırlamışsın raporu, temmuz mu önce geliyor mayıs mı? Acaba bunu mu bilmiyorlar? Bilmiyorum yani Özgür Özel mayısta bırakılmış diyor ama temmuzda hazırladıkları raporda cezaevindeki gazeteci diye gösteriyorlar. O zaman sahtekarlık yaptınız.