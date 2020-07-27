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Aktüel

Temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı

T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:15:29 -
Temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı

ANKARA (AA) - Temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin erkene çekerek Kurban Bayramı'ndan önce yapılmasını kararlaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini yapacak.

Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayanların paraları da PTT üzerinden ödenecek.




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