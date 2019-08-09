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Temmuz ayında Türk hava sahasında 1 milyon uçuş gerçekleşti

Temmuz ayında Türk hava sahasında 1 milyon uçuş gerçekleşti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:38
Temmuz ayında Türk hava sahasında 1 milyon uçuş gerçekleşti

Temmuz ayında Türk hava sahasında 1 milyon uçuş gerçekleşti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) uçuşlarda gecikme yaşanmadığını duyurdu.


Türkiye’de hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı (DHMİ) Devlet Hava Meydanları İşletmesinin, verdiği kaliteli hizmetEurocontrol’ün gözünden kaçmadı. Temmuz ayında Türk Hava sahasında 1 Milyon 9 Bin uçuş gerçekleştirilirken, bu uçuşlarda hiçbir gecikme olmadı. Avrupa’da ki en yoğun hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarından biri olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bu yüksek yoğunluğa rağmen gecikme yaşanmadan trafiği idare etmesi Eurocontrol tarafından da takdir edildi. Eurocontrol’ün kendi sitesinden yayımladığı verilerin ardından, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, çalışanlara üstün gayretleri nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:38
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