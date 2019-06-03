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Temmuz ayında kuru çaya zam beklentisi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, son iki yılda hem ÇAYKUR hem de özel sektörün yaş çay fiyatlarının kuru çayla dengeli olmamasından dolayı ciddi zararlar ettiğini belirterek “Şu anda piyasadaki var olan fiyatlar sektörün zarar fiyatları.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:56
Temmuz ayında kuru çaya zam beklentisi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, son iki yılda hem ÇAYKUR hem de özel sektörün yaş çay fiyatlarının kuru çayla dengeli olmamasından dolayı ciddi zararlar ettiğini belirterek “Şu anda piyasadaki var olan fiyatlar sektörün zarar fiyatları. Biz yetkililerden talep ettik, gerekli girişimlerde bulunduk. Temmuz ayı içerisinde kuru çaya bir zam yapılacağı ifade edildi” dedi.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslantürk “Biz fındıkta olduğu gibi çayda da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Son iki yıldan beri hem ÇAYKUR hem de özel sektör, yaş çay fiyatlarını kuru çayla dengeli olmamasından dolayı ciddi zararlar ediyorlar. Bu yıl yaş çaya yüzde 25 civarında bir zam yapıldı. Yaklaşık 2,5 yıldan beri maalesef kuru çaya zam yapılmadı. Gönül zam yapılmamasını istiyor ama eğer bu sanayi yaşayacaksa, devlete karşı özel sektör bu sektörün içinde yer alacaksa mutlaka bu düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şu anda piyasadaki var olan fiyatlar sektörün zarar fiyatları. Yani 25 TL ve onun üzerinde bir fiyat olacak ki sektör ancak nefes alabilsin" dedi.



"Kuru çay stoklarında ciddi bir artış var, önlem alınmalı"


"Biz yetkililerden kuru çay için zam talep ettik, gerekli girişimlerde bulunuyoruz" diyen Arslantürk "Bize Temmuz ayı içerisinde bir zam yapılacağı ifade edildi. Bizim gelecekte çayla ilgili ciddi endişelerimiz var. Türkiye’nin kuru çaydaki stok miktarı her geçen gün artıyor. Türkiye geçmişte de aynı problemleri yaşamıştı. Tekrar bu yola doğru gidiyor. Stoklardaki çay neredeyse bir yıl yetebilecek miktarda. Türkiye’de son iki yıldan beri üretimde ciddi bir artış var. Mutlaka hem önlem almalıyız hem de çayda satış modelimizi hem ihracata da yönelik bir altyapısını hazırlayıp ona yönlenmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:56
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