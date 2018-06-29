Temmuz ayında enerjiye zam yok
Temmuz ayında elektrik fiyatlarında artış yapılmayacak. Sektör temsilcileri, döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarındaki artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti ve kararın yerinde olduğu açıklandı.29 Haziran 2018 Cuma 16:59
Hükümet Temmuz ayında elektrik fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmiyor.
Sektör temsilcileri son günlerdeki döviz kurunun maliyetler üzerinden oluşturduğu baskıya rağmen elektrik fiyatlarında yapılacak bir artışın hükümet tarafından gerek görülmediğine dikkati çekti.
Vatandaşların yeni bir zamla karşılaşmaması açısından alınan kararın yerinde olduğu belirtildi.
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