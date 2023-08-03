Temmuz ayında en çok zam akaryakıta geldi!

Tüketici fiyat endeksindeki artış Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, temmuz ayında, yüzde 29,04'lük fiyat artışıyla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları fiyatı en çok yükselen ürün oldu.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 20,11, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 18,71 demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 17,68, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 17,67, otomobil (benzinli) yüzde 16,67, temel hastane hizmetleri yüzde 16,02, ilaçlar yüzde 15,93, taze meyveler yüzde 15,65, ekmek yüzde 14,40 olarak gerçekleşti.

En çok ucuzlayan kakao!

Fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler yüzde 2,18 ile kakao ve yüzde 1,27'lik oranla tereyağı oldu. Fiyat artışı en az ürünler; okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 1,96, kuru sebze yüzde 1,43, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 1,40

çocuk giyim yüzde 1,22, sağlık sigortası yüzde 1, konut sigortası yüzde 0,68, yenilebilir buz, dondurma, şerbet yüzde 0,62, şans oyunları yüzde 0,06 olarak gerçekleşti.