  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl zafer! Yunan yağmaladı, parası bizden çıktı

KAAN'dan müthiş haber: Azerbaycan'dan sonra bir ülke ile daha ortaklık kuruluyor

Megakenti hizmetsizliğe mahkûm eden İmamoğlu şimdi de susuzluğa sürüklüyor! İstanbul’un başına gelmiş en büyük felaket

PKK saflarında yer alan Alman terörist EX

Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!

Evli kadına mesaj atan dolmuşçuyu o öldürmüş! Eşime mesaj attığını görünce beynimden vurulmuşa döndüm

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Renault 2023 Toros modelini tanıttı! Türkiye’nin açık ara en ucuz elektriklisi olacak

Kafayı sıyıran bakan İsrail polisine seslendi! Bakan sokaklarda kan dökün çağrısı yaptı
Ekonomi Temmuz ayında en çok zam akaryakıta geldi!
Ekonomi

Temmuz ayında en çok zam akaryakıta geldi!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 17:59:00 - 2023-08-03 19:13:45
Temmuz ayında en çok zam akaryakıta geldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyat endeksindeki artış Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, temmuz ayında, yüzde 29,04'lük fiyat artışıyla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları fiyatı en çok yükselen ürün oldu.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 20,11, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 18,71 demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 17,68, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 17,67, otomobil (benzinli) yüzde 16,67, temel hastane hizmetleri yüzde 16,02, ilaçlar yüzde 15,93, taze meyveler yüzde 15,65, ekmek yüzde 14,40 olarak gerçekleşti.

En çok ucuzlayan kakao!

Fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler yüzde 2,18 ile kakao ve yüzde 1,27'lik oranla tereyağı oldu. Fiyat artışı en az ürünler; okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 1,96, kuru sebze yüzde 1,43, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 1,40
çocuk giyim yüzde 1,22, sağlık sigortası yüzde 1, konut sigortası yüzde 0,68, yenilebilir buz, dondurma, şerbet yüzde 0,62, şans oyunları yüzde 0,06 olarak gerçekleşti.

İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 48’lik fahiş zam
İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 48’lik fahiş zam

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 48’lik fahiş zam

Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam
Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam

Yerel

Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam

Bu zamanda konut alınır mı? İslam Memiş'ten önemli tavsiyeler
Bu zamanda konut alınır mı? İslam Memiş'ten önemli tavsiyeler

Ekonomi

Bu zamanda konut alınır mı? İslam Memiş'ten önemli tavsiyeler

Kira zam oranı netleşti
Kira zam oranı netleşti

Ekonomi

Kira zam oranı netleşti

CHP belediyeden ulaşıma zam
CHP belediyeden ulaşıma zam

Siyaset

CHP belediyeden ulaşıma zam

O belediyeden maaşlara rekor zam!
O belediyeden maaşlara rekor zam!

Yerel

O belediyeden maaşlara rekor zam!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23