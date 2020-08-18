  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçti
Aktüel

Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçti

Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu "en düşük seviyeye" geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:58:40 -
Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçti

CENEVRE (AA) - Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), temmuz ayının Kuzey Yarımküre'de kayıtlara "en sıcak ay" olarak geçtiğini ve Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun "en düşük seviyeye" gerilediğini bildirdi.

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, meteoroloji istasyonu kayıtlarına göre, Batı ve Orta Avrupa'nın geçen hafta yeni bir başka kavurucu sıcak dalgasına tanık olduğunu söyledi.

ABD Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde bulunan Furnace Creek bölgesindeki meteoroloji istasyonunun pazar günü ölçtüğü 54,4 santigrat derece (130 fahrenhayt) sıcaklığın muhtemelen geçerli olduğunu belirten Nullis, "Bu doğrulanırsa 1931'den beri Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ve gezegende şimdiye kadar kaydedilmiş 3'üncü en yüksek sıcaklık olacak." ifadesini kullandı.

Nullis, Sibirya’nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran'da ölçüldüğü belirtilen rekor seviyedeki 38 derece sıcaklığın ardından bölgede uzun süreli sıcak hava dalgasının hakim olduğunu, DMÖ'nün 38 derecelik sıcaklığı doğrulaması halinde bunun Kuzey Kutup Dairesi'nde kaydedilen en yüksek sıcaklık olacağını dile getirdi.

Temmuz ayının Kuzey Yarımküre'de kayıtlara en sıcak ay olarak geçtiğini aktaran Nullis, Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun ise en düşük seviyeye indiğini vurguladı.

Meteoroloji kayıtlarına göre, dünyada en yüksek sıcaklık Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde bulunan Furnace Creek'te Temmuz 1913'te 56,7 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor
Medya

Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Kuruluş Osman’da Alişar Bey’i oynayan ve bir süre önce diziye veda eden Saruhan Ünel, projenin 25 ülkeye satıldığını hatırlattı ve bu durumu..
Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi
Dünya

Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi

Türkiye, Libya'da kritik bir üs olan Vatiye'ye KORKUT hava savunma sistemlerini yerleştirdi.
Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı

Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentine saldırılar düzenlemeye başladı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı