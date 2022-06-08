Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Söz konusu maaş illere göre belirlenen bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Henüz haziran ayı evde bakım maaşları yatırılmadı. Ancak vatandaşlar bayram sebebiyle temmuz ayı maaşlarının öne çekilip çekilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, haziran temmuz evde bakım maaşı birlikte yatar mı?

Temmuz ayı evde bakım maaşı kurbandan önce yatar mı?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak-temmuz ayları arasında evde bakım maaşı 2354 TL olarak ödeniyor. Temmuz ayında ise evde bakım maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Henüz haziran ayı evde bakım maaşları hesaplara yatırılmadı. Temmuz maaşlarının ise bayramdan önce yani 9 Temmuz’dan evvel yatırılmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.