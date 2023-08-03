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Ekonomi Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Ekonomi

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 10:10:00 - 2023-08-03 11:12:38
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 9,49 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi.

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'e göre, temmuzda TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi.

TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti. Böylece enflasyon temmuzda tüm zamanların en yükseğine çıktı.

Ekonomistler TÜFE'nin temmuz ayında yüzde 9,1 artmasını bekliyordu.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8,23 arttı, yıllık bazda yüzde 44,50 oldu.

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltmişti.
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TÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17,75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2,67 ile eğitimde görüldü.

Temmuzda sağlık grubunda yüzde 13,61, lokanta ve otellerde yüzde 11,92, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 11,17, ev eşyasında yüzde 8,91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,71, haberleşmede yüzde 6,22, eğlence ve kültürde yüzde 6,14, konutta yüzde 6,03 artış, giyim ve ayakkabıda üyzde 3,19, eğitimde yüzde 2,67 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19,31 ile konut grubunda meydana geldi.

Yıllık bazda sağlıkta yüzde 75,95, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 60,72, eğitimde yüzde 53,57, ev eşyasında yüzde 50,12, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 46,58, eğlence ve kültürde yüzde 45,28, ulaştırmada yüzde 43,40, haberleşmede yüzde 43,02, giyim ve ayakkabıda yüzde 22,65, konutta yüzde 19,31 artış görüldü.

Temmuzda TÜFE endeksinde yer alan 143 temel başlıktan , 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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Yorumlar

Aaaaaa

TUİK çok yanlış hesaplama yapıyor çok vebale giriyorlar. Ekmeğe bile yüzde 50 zam geldi. Bakanlar açıklama yapıyor vatandaşı eflasyona ezdirmeyeceğiz diye gelin görünki eflasyon vatandaşın üzerinden silindir gibi geçti. Hükümetin sokaktan bi haber olduğunu düşünüyorum. Gerçekten vatandaşın durumundan haberleri yok. Artık zenginleremi vergi getiriyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama hükümetin ciddi anlamda bir şeyler yapması lazım.

Emekli

Gerçekten uçmuşuz.
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