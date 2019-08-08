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Temmuz Ayı Açlık-Yoksulluk rakamları açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Temmuz ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
Temmuz Ayı Açlık-Yoksulluk rakamları açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Temmuz ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.390,32 TL, yoksulluk sınırı ise 6.610,98 TL olarak tespit edildi.


Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında Haziran ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,10’luk bir düşüş yaşandı. Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 11,67 artışla toz şeker, yüzde 10,87 artışla sarımsak, yüzde 8,06 artışla domates, yüzde 7,33 artışla dereotu; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 27,91 azalışla karpuz, yüzde 27,57 azalışla erik, yüzde 25,87 azalışla patlıcan, yüzde 23,34 azalışla salatalık madde fiyatlarında yaşandı.



Haberleşme ve giyim madde fiyatlarında düşüş yaşandı


Temmuz ayında Haziran ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,13’lük bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,2 artışla telefon ekipmanları, yüzde 3,83 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.


Temmuz ayında Haziran ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,11’lik bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 6,92 artışla çocuk pantolonu, yüzde 1,43 artışla giysi tamir ücretleri, yüzde 1,41 artışla erkek çorabı madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 9,82 azalışla çocuk gömleği, yüzde 6,43 azalışla kadın ayakkabısı, yüzde 5,63 azalışla erkek ceketi madde fiyatında düşüş gözlemlendi.


Aydınlanma madde fiyatında ise Temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 14,99 artış gözlemlendi.


Temmuz ayında Haziran ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,005’lik bir düşüş gözlenirken; Temmuz ayında Haziran ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,20’lik bir artış oldu.



Eğitim ve ulaşım madde fiyatlarında artış yaşandı


Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,40’lık bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Haziran ayına göre değişimin yüzde 29,18 artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 9,24 artışla oyun konsolu madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 7,55 azalışla yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 1,31 azalışla bilgisayar ekipmanları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.


Temmuz ayında Haziran ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,32’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,33 artışla tansiyon aleti, yüzde 0,42 azalışla derece fiyatlarında olduğu gözlendi.


Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,63’lük bir artış olduğu belirlendi. Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,12 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 5,25 azalışla LPG dolum ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi.


Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,68’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 6,13 artışla parfümler madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 2,48 azalışla saç bakım ürünleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi.


Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,26’lık bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 0,54 artışla pencere (pvc), yüzde 0,62 azalışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
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