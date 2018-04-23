Temizlik yaparken el egzaması olmayın!

EGZAMADAN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

El egzaması ev kadınlarının korkulu rüyası oluyor. haber365com' un haberine göre, Dermatoloji uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, ev kadınlarının kadar temizlik işçilerinin de, aşçılarda sağlık personellerinde de el egzaması görmenin mümkün olduğunu söyledi.Peki, egzamadan korunmanın yolları neler? İşte tüm soruların yanıtları haberimizin detayında..

Aşırı su, sabun, deterjanın ve hatta havada uçuşan partiküllerin bile el egzamasını ortaya çıkardığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, ev kadınları kadar temizlik işçilerinde, aşçılarda, sağlık personellerinde de el egzaması görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

KAŞINTI, KURULUK, KIZARIKLIK VE TAHRİŞE DİKKAT EDİN

IHA'nın haberine göre; el egzamasının bir meslek hastalığı olduğunu hatırlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, "Su ile aşırı temas, havanın aşırı kuru olması, sabun, deterjan, çeşitli çözücü kimyasallar, temizleme ürünleri, lastik eldiven, hatta deriye uygulanan kişisel bakım ürünleri bile deriyi tahriş edebilir. Katı, sıvı maddelerin yanı sıra, havada uçuşan partiküller bile el egzamasına sebep olabilir. El egzaması genellikle el sırtı ve parmak aralarında olup, el bileğini aşmaz. Deride kuruluğun yanı sıra kızarıklık, kaşıntı ve gittikçe yayılan kabuklu döküntüler ortaya çıkabilir. Ellerde, çatlaklar ve ağrı olabilir" dedi.

EL EGZAMASINDAN KORUNMAK İÇİN TAVSİYELER

Elleri ılık suyla ve paraben, alkol, parfüm içermeyen bir likit bir temizleyici ile yıkamayı öneren Uzman Dr. Alyamaç, "Eller yıkandığı zaman nazikçe kurulanmalı ve hemen nemlendirici sürülmeli.

Kuru ev işleri yaparken de korunmak için pamuklu eldiven giyilmelidir. Çamaşır katlarken bile hassas ciltler tahriş olabmilir.

Yemek yaparken, ıslak ev işleri ile uğraşırken de penye eldiven giyilip üzerine pudrasız vinil eldiven giyilmeli. İş yaparken ve eller yıkanıp kurulanmadan önce yüzük çıkarılmalı.

Dışarıya çıkarken kalın, dikişsiz deri veya kumaş eldiven giyilmeli, yün eldiven kullanılmamalı. Çünkü yün kaşıntı ve tahrişi artırabilir. Endüstriyel el yıkama ürünlerinden, susuz ve anti bakteriyel temizleyicilerden tahriş yapma riski sebebiyle kaçınılmalı, eldeki küçük yaralar bandajlanmalı.

Çalışma kıyafetleri, koruyucu örtüler, alet ve çalışma alanları temiz.

SEDEF İLE KARIŞTIRILABİLİR

Bazen el egzaması ile sedef hastalığının karıştırıldığına dikkat çeken Alyamaç, "Eğer enfeksiyon varsa ağızdan antibiyotik verilebilir. Kortizonlu merhemler ve bariyer oluşturan kremler önerilebilir. El egzaması, mantar enfeksiyonu ve sedefle karıştırılabilir. Şüpheli durumlarda alerji testi ve gerekirse biyopsi alınarak tanı kesinleştirilmeli. Dış faktörlerden şüpheleniliyorsa, alerjik yama testi yapılmalı" dedi.