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Aktüel Temizlik için gittiği evden 10 bin 400 avro çalan kadın yakalandı
Aktüel

Temizlik için gittiği evden 10 bin 400 avro çalan kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:27:10 -
Temizlik için gittiği evden 10 bin 400 avro çalan kadın yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de temizlik için gittiği evden 10 bin 400 avro çaldığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden S.S, evindeki 10 bin 400 avronun çalındığını belirterek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, paranın eve temizlik için gelen N.K. tarafından çalındığını belirledi.

Kepez beldesinde yakalanan N.K'nin parayı bozdurup 11 bin liralık altın aldığı, geri kalan miktarı da harcadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

N.K'nin, 6 yıl önce de kendi evlerindeki 35 bin lirayı çaldığı öğrenildi.

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