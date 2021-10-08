Temizlik AK Partiden selfie CHP'den! Böyle şov yaptı

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Terör örgütü PKK'nın çukur ve barikatlarını kaldırmak ve bölgede yeniden huzuru tesis etmek amacıyla başlatılan Hendek Operasyonları'na karşı çıkan CHP'liler şimdi terörden arındırılan bölgelerde poz vererek şova başladı.

Devleti küstahça "katliam" yapmakla suçlayan ve kendilerine "Barış için Akademisyenler" adını veren bir grup akademisyen bozuntusuna belediyelerde gizlice maaş bağlayan CHP, görülmemiş bir pişkinlik örneğine daha imza attı.

Temizlik AK Partiden selfie CHP'den

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eskiden eli kanlı PKK'lı teröristlerin kol gezdiği Gabar Dağı'nı ziyaret etti.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi sınırlarında yer alan Gabar Dağı'nın eteklerine giden CHP'nin "soytarısı" Mahmut Tanal, burada çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Zamanında PKK'lı teröristlerin vurulmasından rahatsız olan ve operasyonların derhal durdurulmasını isteyen Tanal, paylaşımında Şırnak'ın artık terörle ve çatışmayla değil turizm ve yatırımlarla gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti'nin ve kahraman Mehmetçik'in gayretleriyle temizlenen bölgede bol bol selfie çekinen Mahmut Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi sınırları içerisindeki Gabar (Küpeli) Dağı eteklerindeyiz. Burası bir doğa harikası! Güzel Şırnak ilimiz ve ilçeleri artık terörle, çatışmayla değil, turizmle, yatırımlarla gündeme gelmelidir."