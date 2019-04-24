Temizlerken zehirlenmeyin!

‘’Çocuğu olan anneler evinin daha sık hijyene ihtiyaç duyduğunu düşünür”. Çocuğunuzun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda büyümesini istiyorsunuz ve elinizden geldiğince evinizi temiz tutmaya çalışıyorsunuz. Peki evinizi temizlemek için kullandığınız malzemeleri seçerken doğal olanı tercih etmeye çalışıyor musunuz? Kimyasal malzemelerin ciddi cilt ve solunum yolu hastalıklarına neden olduğunu biliyor muydunuz? Çocuğunuzun sağlığını korumak için çaba gösterirken sağlığınızdan olmayın! Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım annelerin, kullandığı temizlik malzemelerini doğru seçmesi konusunda ciddi uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Yanlış seçim sağlığınızı tehdit eder

Bazı temizlik malzemeleri, dezenfekte işlemi gerçekleştirmediği gibi çocuklarda alerji, solunum yolu rahatsızlıkları, el-ayak-ağız hastalığı, cilt problemleri gibi bazı hastalıkları tetikliyor ve bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkiliyor.

Çevre dostu ürünler kullanın

Çocuğun yaşadığı her yerin dezenfekte edilmesi gerekmez ancak temizlik yaparken kullanılan ürünleri doğru seçerek hem temizliği hem de dezenfeksiyonu birlikte yapabilirsiniz. Biraz dikkatli bir tercihle hem çocuğunuzun sağlığına hem de çevre temizliğine katkı sağlayabilirsiniz.

Geniş etki alanı olan, kokusuz, tüm yüzeylerde kullanılabilen, geride kalıntı bırakmayan ve doğayla dost ürünleri kullanın. Mümkün olduğunca tek bir ürünle birden fazla fayda sağlamayı hedefleyin. Böylece daha az ürün kullanmak zorunda kalırsınız. Bunun için mikrop, virüs, bakteri ve mayaları öldüren tek bir ürün kullanmak doğru olacaktır.

İçindekiler kısmını mutlaka inceleyin

Aynı zamanda kullanılan ürünün uzun süre etkili olması önemlidir. Böylece sık sık temizlik yapmak ve ürün kullanmak zorunda kalmazsınız. Temizlik ürünü alırken mutlaka içindekiler kısmına bakın. Ürünü inceleyerek alın. Yeni nesil, Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit (AHP) içeren ürünler tercih edebilirsiniz. Bu ürünler hem insan hem de çevre sağlığına uygundur. Ürünlerin fıs fıs şeklinde kullanılabilenlerini alın. Bu şekilde daha az ürünle daha geniş bir alanı temizleyebilirsiniz.

Yaşam alanınızı temizlerken zehirlemeyin!

Sülfirik asit, klor, amonyak gibi buharlaşan maddelerin ve çeşitli ev temizleyicilerinde bulunan bazı kimyasal maddelerin solunum yollarını etkilediği ve ciddi hasara yol açabileceği unutulmamalıdır. Doğru yüzey için doğru kimyasallar kullanılmadığında ya da temizlik için olması gerekenden yüksek miktarda yüzeye döküldüğünde çıkan buharı soluyan kişilerde, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Temizlik yapılacak yüzeye uygun kimyasal temizleyici seçimi çocuklarımızın bu yüzeylere çok sık temas ettiği düşünülerek çok daha dikkatli yapılmalıdır. Uygun olmayan temizlik ürünlerinin kendi başına bir tehlike arz ettiği su götürmez bir gerçektir. Ailelerin bu konuda daha hassas ve seçici davranmaları çok önemlidir.

Kokulu ürünler alerji ve astımı tetikliyor!

Annelerin güzel koksun diye baskın kokulu ürünler seçtiğini, bunların çocuklarda alerji ve astımı tetiklerken, solunum yolu sorunlarına da yol açtığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım annelere kokusuz ürün kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Evcil hayvan bakıyorsanız daha dikkatli olmalısınız!

Çocuklu evlerde evcil hayvan beslenmesi durumunda daha da dikkatli olmak gerektiğinin altını çizen Dr. Yıldırım “Eğer alerjik bir sorun yoksa çocukların bir evcil hayvanla birlikte büyümesini tavsiye ediyoruz. Bu çocuk gelişimi için çok değerlidir ancak evde evcil hayvan olması durumunda dezenfeksiyona her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekir. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla birlikte, onların taşıyacağı virüs ve bakterilere karşı en doğru yöntem evin dezenfekte edilmesidir. Yüzeylerde kullandığınız temizleyicinin ıslak kalmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen bir ürün olması önemlidir. Hayvanlar yerde yürür, yatar, sonra da kendilerini yalarlar. Kimyasal içeren ürünler onlar için çok zararlıdır” diye konuştu.