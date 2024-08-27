Temizlemek AK Partili belediyeye kaldı! ADD'liler yediler içtiler pisletip gittiler
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri kamp bahanesiyle bir araya geldikleri Afyonkarahisar'da alem yaptı. ADD'lilerin arkalarında bıraktıkları pisliği temizlemek ise AK Partili belediyeye kaldı.
yeniakit.com.tr
Büyük Taarruz'u bahane eden Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar'da kamp yaptı.
Kocatepe ilçesindeki kampta alem yapan ADD'liler yediler içtiler pisletip gittiler.
Temizliği AK Partili belediyeye kaldı
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çevre magandalığından geriye kalan rezil görüntülerde su gibi tüketilen içkilerin şişleri görülüyor.
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Sözde Atatürkçülerin pisliğini temizlemek ise AK Partili Kocatepe Belediyesi'ne kaldı.
Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç için ülkeyi yakıp yıkanları bağrına basan Atatürkçü Düşünce Derneğinin pisliğini temizlemeyerek çevreyi kirletmesi ikiyüzlülük olarak nitelendirildi.
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