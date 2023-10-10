Temiz Tokat projesi başlıyor! Köyler böyle olacak

Tokat’ın kırsalını, ilçelerini, beldelerini ve köylerini; çevresel sürdürülebilirlik, temizlik eğitimi, kamusal katılım ve yenilikçi çözümlerle daha iyi bir geleceğe taşımayı amaçlayan Temiz Tokat Projesi için 26 Haziran Atatürk Kültür Saray’ında gerçekleştirilen tanıtım programına; Vali Numan Hatipoğlu, Vali Yardımcıları Osman Sarı, Harun Kazez, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Hüyük, İl Genel Meclisı Başkanı Erol Duyum, belediye başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda projenin tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Temiz Tokat Kampanyası'nın bir parçası olarak sunulan "Yeşil Bayraklı Köyler" projesi, çevre bilincini artırmak, doğal kaynakları korumak ve topluluklarımızı temizlik ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, “Temiz Tokat” ve “Yeşil Bayraklı Köyler” projesini anlattı.



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“Temiz Tokat” Projesi kapsamında sunulan “Yeşil Bayraklı Köyler” Projesinin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, projenin tüm il ve ilçelere örnek olduğunu belirtti.

Vali Numan Hatipoğlu, kırsal alanlarımızda gelişi güzel atılmış çöplerin ve molozların çevreyi, suları kirlettiğini dolayısıyla sağlığımızı etkilediğini söyledi. Kirliliğin yaşam kalitesi için ciddi sorunlar çıkardığını ifade eden Vali Hatipoğlu, “Temizlik imandandır düsturunu kendine şiar edinmiş olan toplumumuz, çevresine karşı, 'kıyametin kopacağını bilsen bile elindeki fidanı dikin' diyen dinin mensupları olarak, çevreye karşı sorumluluklarımızı tam olarak yerine getiremiyoruz. İtiraf etmek gerekir ki mesire alanlarını görüyoruz, cenaze, düğün yemekleri sonrasını görüyoruz. Çöpler derelerimizin içinde. Çocuk bezlerini tabiata atıyoruz. Terk etmemiz gereken şeyler var. Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızın olduğunu hatırlamamız gereken bir noktaya geldik. İdareciler olarak bunları görüyoruz ve artık dur demenin gerektiğine inanıyoruz.

Belde girişlerindeki düzensiz çöp alanlarını ortadan kaldırmak, dere önlerindeki atıklar hedefimiz olacak, bunları ortadan kaldıracağız. Tüm kurumlarımız kendi sorumluluk sahası içerisinde olan yerlere azami çaba gösterecek. Bu proje iki aşamadan oluşuyor. İlki genel temizlik sonra temiz tutmayı öğreneceğiz. Temiz bulduğumuz bir coğrafyada, temiz bulduğumuz bir alanı öğretmenlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız eliyle sürdürülebilir bir şekilde bu projeyi her geçen gün daha muazzam hale getirmeyi istiyoruz.

Mesire alanlarıyla, ormanlarıyla, yol kenarlarıyla temiz bir şehir hedefliyoruz. Projenin ikinci ayağında camilerimizde, cemevlerimizde, okullarımızın bahçelerinde sıfır atıkla ilgili olarak çalışmalar yapacağız. Daha sürülebilir bir şekilde bunları depolayabiliriz. Aynı zamanda bunları ekonomiye de kazandırılan bir alan haline getirmeyi istiyoruz. Köylerimizin içindeki ahırların kısmen dışarıya çıkarılması veya gübreliklerinin bunların daha düzenli hale getirilmesi de yine proje içerisinde hedeflediğimiz unsurlardan birisi. Dalga dalga yayılacak projemiz ile daha yaşanılabilir köylere dönüşmüş olacağız.

Aziz milletimiz, aziz vatanımız için canlarını feda ediyor. Ülkemiz ve milletimiz zora girdiğinde canımızı, kanımızı ortaya koyuyoruz. Her bir vatandaşımız alın teri ile çalışarak vatanımıza olan borcunu ödemek durumunda. Vatanımızı temiz tutmak da bu kavramın içerisine giriyor. Bu anlamda da inşallah çıktığımız yol hayırlıdır diyorum. Güzel sonuçlarını Tokat’ın alacağına inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Zaman içerisinde daha da şekillenecek bir projenin ilk günü bugün. Belki de sonunda bambaşka yerlerde bulacağız diye umut ediyorum. Hayal ediyorum sizlerle de bu hayalimi paylaşmak istiyorum. Şimdiden katkılarınız, emekleriniz için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yeşil bayraklı köylerimize kavuşuyoruz

Vali Numan Hatipoğlu Proje kapsamında uygulamaya konulan “Yeşil Bayraklı Köyler” hakkında da bilgi verdi. Vali Hatipoğlu; “Yeşil Bayraklı Köyler Projemiz Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçiyor. Bizler biliyoruz ki; temiz bir şehir, temiz bir toplum ülkemiz ve dünyamız için her şeydir. Türkiye Yüzyılına yakışır bir projeyi faaliyete geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında temiz köylerimizi belirleyecek, sertifika ve bayraklarını teslim edeceğiz” dedi.

Temiz Tokat yeşil bayraklı köyler projesi:

“Tokat’ı Temiz tut, Doğayı Koru!” sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda; şehrimizin kırsalında, ilçelerimizi, beldelerimizi ve köylerimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için şimdi önemli bir adım atıyoruz. Valimiz Numan Hatipoğlu öncülüğünde Tokat Valiliği ve Tokat İl Özel İdaresi olarak, bir taahhüdün parçası olmaya hazırız.

60 kişiden oluşturduğumuz mobil ekibimizle, hizmet bölgelerimizin tamamında bizzat temizlik çalışmalarını yapacak, Din Görevlilerimiz, Öğretmenlerimiz, Muhtarlarımız, Sağlık Görevlilerimiz ve ilgili kurumlarımızın temsilcileri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecek, birlik ve beraberliğimizi temizlik ve Sıfır Atık konularında bir kez daha pekiştireceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapacağımız duyuru ve çalışmalarla Muhtarlarımız aracılığıyla atıkların ayrıştırma tesislerine kazanımını ve geri dönüşümünü sağlayacağız.

Valimiz Numan Hatipoğlu Başkanlığında, paydaş kurumlarımızın katılımlarıyla oluşturacağımız heyet tarafından projemizin tüm süreçleri değerlendirilerek, proje sonunda başarı sıralamasına göre Köylerimize “Yeşil Bayrak” ve Sertifikaları teslim edilecektir.

”Temiz Tokat” projesi, sadece bugünün değil, yarının Tokat’ı için bir taahhüdü temsil ediyor. Hep birlikte, temiz bir doğada yaşamak için çalışarak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Tüm Tokatlıları projemize katılmaya ve Tokat’ımızı daha temiz bir şehir yapmaya davet ediyoruz.