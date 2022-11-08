Temiz enerjide bomba iddia! Petrol devlerinden büyük engel

Dünya iklim değişikliğinin etkilerini hissetmeye başlaması ile sıfır karbon emisyonu hedefleri için çalışmalar hız kazandı. Ancak konteyner taşımacılığı devi Maersk, dev enerji şirketlerini bu hedeflere ulaşmak için gerekli temiz enerjilere geçişi engellemekle suçluyor.

AP Møller-Maersk'te karbondan arındırma başkanı Morten Bo Christiansen Financial Times'a verdiği demeçte “küresel tedarik zincirlerinde temiz enerjilere geçişin enerji şirketleri tarafından engellendiğini ve ihtiyaç duydukları yeşil metanolü tedarik edemeyebileceklerini” söyledi.

Maersk, 2023 ve 2025 yılları arasında e-metanol ile çalışabilen 19 gemiyi hizmete sokmayı planladığını ve bunun yaklaşık 750.000 ton yakıt gerektireceğini belirtiyor. Şirket, 2030 emisyon hedefine ulaşmak için yılda yenilenebilir enerji veya biyokütle kullanılarak üretilen yaklaşık 6 milyon ton e-metanole ihtiyaç duyacak. AP Moller-Maersk, yılda 12 milyon konteyner taşımakta ve ülkeler arasındaki mal ticaretinin yüzde 80’ini taşıyan denizcilik şirketlerinin en tepesinde yer almakta.

ABD’li enerji şirketleri Ukrayna Savaşı ile 200 milyar dolar kar etti

Sadece ABD’li enerji şirketi Ukrayna Savaşı ve artan fiyatlar sayesinde 200 milyar dolar kar elde etmiş durumda. S&P Global Commodity Insights tahminlerine göre ABD’de halka açık petrol ve doğalgaz şirketlerinin net kârı bu yılın 2. ve 3. çeyrektelerinde 200,24 milyar dolara ulaştı. Financial Times’da yer alan habere göre bu devlerin tarihteki en kârlı altı ayı oldu ve işletme nakit akışları da muhtemelen tarihi bir rekor kıracak.