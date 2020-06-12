Temiz enerji için salgın sonrasında "teknoloji fırsatları"

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Bilim, teknoloji ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan global bir girişim olan Hello Tomorrow'un Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığın gördüğü en büyük krizlerden biri olduğunu belirterek, "Neredeyse her sektörün çok ağır etkilendiği bir dönemden geçiyoruz ancak bu dönem aynı zamanda enerji sektöründe yenilikçi kararlar almak için büyük fırsat olarak değerlendirilebilir." dedi.

Topalgökçeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük sermayeli enerji projelerinden ziyade daha makul sermayeli, yenilikçi fikirlerin üretildiği ve yeni nesil girişimlerin (start-up) bulunduğu projelerin, Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Temiz enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonuyla bu kaynakların elektrik üretiminde payının arttığına, bunun da şebekelerde yeniden yapılanma ve yeni teknolojilerin kullanılması durumunu ortaya çıkardığına işaret eden Topalgökçeli, "Şebekenin yönetimiyle alakalı dünyada ve Türkiye’de birçok teknoloji start-up’ları oluştu. Bununla birlikte yeni yatırım ve istihdam fırsatları da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

- "Enerjide tedarik zincirleri gözden geçiriliyor"

Kovid-19 salgınının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığın gördüğü en büyük krizlerden biri olduğunu dile getiren Topalgökçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle enerji sektöründe petrol fiyatlarındaki talep düşüşü, kendini tüm dünyada sert bir şekilde hissettirdi ve bazı ülkeleri, petrol ve doğal gaz faaliyeti gösteren dev şirketler dahil çözüm için farklı teknolojilere ve kaynaklara yönlendirdi. Neredeyse her sektörün çok ağır etkilendiği bir dönemden geçiyoruz ancak bu dönem aynı zamanda enerji sektöründe yenilikçi kararlar almak için büyük fırsat olarak değerlendirilebilir. Sadece fosil yakıtlarda değil, temiz enerji ekipman üretiminde de tedarik zinciri birçok yerde sekteye uğradı. Ülkeler, teknoloji üretim noktalarını yeniden gözden geçirme noktasına geldi ve tedarik esnekliğini sağlayabilmek için tedarik zinciri alternatiflerini çeşitlendirmeye çalışıyor."

- Salgın sürecinde ve sonrasında temiz enerjinin durumu

Topalgökçeli, küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin yeni kurulu gücünde son 20 yılda ilk kez düşüş yaşandığını ancak bu alanın diğer sektörlere göre hızla kendini toparlayacak sektörlerin başında geldiğini dile getirdi.

Ülkelerin Kovid-19 salgını sonrasında ortaya çıkardıkları farklı sektörleri kurtarma ve destek mekanizma kararlarına değinen Topalgökçeli, resmi olarak ilk kez iklim değişikliğine karşı yerli kaynakların geliştirilmesi, farklı temiz teknolojilerin araştırılmasının ve kullanılmasının artırılması gibi yeni maddelerin mekanizmalara eklendiğini kaydetti.

Topalgökçeli, temiz enerjide kurulum ve elektrik üretiminde 2020 için rekor bir sene olmasını beklediklerini vurgulayarak, "Ancak sektör salgından olumsuz etkilendi. Beklentiyi karşılayamadı. Yakın gelecekteyse toparlanmayla beraber devlet teşviği olmadan daha da fazla yatırımların olacağını göreceğiz. Güneş ve rüzgar enerji teknoloji maliyetlerinin düşmeye devam ettiğini, hatta yoğunlaştırılmış termal güneş enerjisi (CSP) santrallerinde alım garantilerinin kilovatsaati 1,5 cent/dolar civarına indiğini gördük. Bu daha önce görülmemiş bir olaydı. Temiz enerjide maliyetler daha da düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Topalgökçeli, yaşanan zorlu süreç sonunda 2021 yılı için umutlu olduklarını belirterek, "2021 yılı Türkiye'nin bazı uzun vadeli enerji stratejilerinin yeniden şekilleneceği önemli bir yıl olacak." dedi.