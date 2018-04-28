Temiz çamaşır yıkamanın yolları

NARİN ÇAMAŞIRLARI MAKİNEDE YIKAMAK

Narin çamaşırlarınızı makinede yıkamak formlarının bozulmasına ve ömürlerinin kısalmasına neden olur. Sütyen, dantelli iç çamaşırı, ipek, saten gibi giysilerinizi elde ya da mutlaka hassas programda ve sıkma yaptırmadan yıkayın.

DETARJAN VE YUMUŞATICIYI FAZLA KULLANMAK

Deterjan ve yumuşatıcıyı fazla kullanmak çamaşırlarınıza zarar vereceği gibi makinenizin tıkanmasına da yol açar. Üstelik fazla deterjan kirleri daha iyi temizler düşüncesi yanlıştır. Normal miktarda deterjanla birden fazla yıkamak daha mantıklı bir çözüm olabilir.

KOTLARI ÇOK SIK YIKAMAK

Kot pantolonlar için en iyi yıkama şeklinin elde yıkama olduğunu biliyor muydunuz? Renklerinin solmaması ve yıpranmaması için elde yıkanması gereken kotları mutlaka makinede yıkamak istiyorsanız ayda 1'den sık yıkamamalısınız.

YOĞUN LEKELER

Çok yoğun kirli ve lekeli çamaşırlar mutlaka ön yıkamalı programda yıkanmalıdır. Eğer ön yıkama yapmayacaksanız çamaşır makinesine atmadan önce mutlaka elinizde leke çıkarıcı kullanarak yıkayın.

MAKİNENİN BAKIMINI AKSATMAK

Kir, deterjan atıkları ve makinenin zamanlar kireçlenmesi gibi faktörler makinenin ömrünü azaltacaktır. Yıkama işleminden sonra makinenin kapağını açık bırakmayı, kapak lastiğini temizlemeyi ve düzenli bakım yaptırmayı aksatmayın.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANIMI

Elastan, likra gibi kumaşlardan yapılmış giysileri yıkarken çamaşır suyu kullanmamalısınız. Çamaşır suyu bu eşyalarınızın ömrünü kısaltacaktır. Bu giysilerinizi soğuk suda ve mümkünse yumuşatıcı da kullanmadan yıkayın.