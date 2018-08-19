Teminat mektuplarında dolar krizi

Yeni Akit’e konuşan bir işletmeci, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 98 ve Gümrük Yönetmeliği’nin 526 /1’inci maddesi uyarınca, antrepoya alınan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerine yönelik, gümrük idaresine döviz cinsinden verilmiş olan teminat mektuplarının, önceki yıllarda düşük kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiş olması nedeniyle artan döviz kuru üzerinden güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a çağrıda bulunan işletmeciler, realiteye uygun bir çözüm üretmesi talebini dile getirdi.