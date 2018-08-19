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Teminat mektuplarında dolar krizi

Döviz kurunda yaşanan istikrarsızlık antrepo işletmelerini de etkiledi. İrili ufaklı birçok antrepo işletmecisi, döviz artışının kaynaklanan maliyet yükünün hafifletilmesi için harekete geçilmesini bekliyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:04
Teminat mektuplarında dolar krizi

Yeni Akit’e konuşan bir işletmeci, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 98 ve Gümrük Yönetmeliği’nin 526 /1’inci maddesi uyarınca, antrepoya alınan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerine yönelik, gümrük idaresine döviz cinsinden verilmiş olan teminat mektuplarının, önceki yıllarda düşük kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiş olması nedeniyle artan döviz kuru üzerinden güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a çağrıda bulunan işletmeciler, realiteye uygun bir çözüm üretmesi talebini dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:04
  1. döviz
  2. Gümrük Kanunu

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