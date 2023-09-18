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Ekonomi Teminat Mektubu süreçlerinde kolaylık fırsatı Albaraka Türk’te!
Ekonomi

Teminat Mektubu süreçlerinde kolaylık fırsatı Albaraka Türk’te!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 23:23:00 -
Teminat Mektubu süreçlerinde kolaylık fırsatı Albaraka Türk’te!

Kamu İhale Geçici ve Kamu TOKİ İhale Geçici Teminat Mektubu başvurularınızı şubeye uğramadan Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 Albaraka Türk, müşterilerine daha kolay ve hızlı hizmet sunma amacıyla Kamu İhale Geçici ve Kamu TOKİ İhale Geçici Teminat Mektubu başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden yapma imkanı sunmaktadır.

Bu hizmet özellikleri şu şekildedir:

  • Jet Teminat Mektubu hizmetinden sadece tüzel nitelikli müşterilerimiz faydalanabilirler.
  • Başvuru süreci, mektubun muhataba gönderilme sürecine kadar tüm adımlar uçtan uca dijital ortamda gerçekleştirilebilir.
  • Şu an için sadece Kamu İhale Geçici ve Kamu TOKİ İhale Geçici mektupları için Türk Lirası cinsinden başvurular kabul edilmektedir.

Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için en yakın Albaraka Türk şubesi iletişime geçebilirsiniz. Bu yeni hizmet sayesinde işlemlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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