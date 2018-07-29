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Temimi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına, Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:00
Temimi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih beldesinde bulunan evinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistin direnişinin sembolü Temimi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beni telefonla araması garip bir durum değil. Ona selam olsun. Onun bizi araması bize büyük bir destektir. Daima Filistin halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Temimi, Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, "Filistin halkının yanında duran ve Filistin davasına destek veren Türkiye halkına selamlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda işgalden kurtulmamız için davamıza destek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri tarafından yeniden gözaltına alınma durumunun olabileceğini belirten "Filistinli cesur kız" Temimi, "Kendimi buna hazırlıyorum. Direniş yolunu seçen herkes gözaltına alınmaya maruz kalacaktır. Bunu biliyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN TEMİMİ İLE KONUŞTU

Başkan Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ile telefonda görüşmüş, 17 yaşındaki Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik ederek, serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan'ın, Temimi ailesine, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini ilettiği aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:00
  1. Filistin
  2. Türkiye
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ahed et-Temimi
  5. İsrail

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