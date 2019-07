Temeli atıldı… Bitince dünyanın en büyüğü olacak

Tamamlandığında tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi’nin temelini atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerji arama çalışmalarının sürdüğü Doğu Akdeniz için “Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz” dedi. Bakan Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi’nin temelini attı. Dönmez, “Genişleme projemiz hâlihazırda dünyada yapımı devam eden tüm depolama projeleri içerisindeki en büyük depolama projesidir. Tamamlandığında da 5,4 milyar metreküp kapasiteyle tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak. Genişleme projesinin bu fazını 2023’te tamamlamayı planlıyoruz” dedi. Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

Arz defteri kapandı

Türkiye 2000’li yılların başına kadar her yıl kış mevsimi geldiğinde büyük sancılar çeken bir ülkeydi. Son yıllarda devreye aldığımız doğal gaz depolama, FSRU, LNG yatırımları ile TANAP, TürkAkım gibi uluslararası boru hatları sayesinde bugün Türkiye, doğal gaz arz meselesi defterini tamamen kapatmıştır.

‘İhracatçı olabiliriz…’

Ortalama günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık bugün sisteme yaklaşık 300 milyon metreküpün üzerinde gaz verebilen bir altyapıya sahibiz. Yakın zamanda bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 81 ilimizin tamamı ve 516 yerleşim yerini doğal gazla buluşturduk. Doğal gaza rahat erişim beraberinde piyasanın serbestleşmesini de getirdi ve Türkiye bölgesinde doğal gaz fiyatlarının serbest piyasada oluştuğu ilk ülke oldu. Türkiye doğal gazda kaynak zengini bir ülke değil. Ancak bu bizim ihracatçı bir ülke olmayacağımız anlamına da gelmiyor.

Dünyanın dengelerini görüyorsunuz bir günden bir güne her şey bir anda alt üst olabiliyor. Böylesi bir fırtınalı denizde biz her zaman güvenli limanlarımızı inşa etmek zorundayız. Tuz Gölü de bu yöndeki hedefimize en önemli katkıyı koyacak yatırımlarımızdan birisi olacak... Bugün 680 milyon Sm3 depolama ve 20 milyon Sm3/gün geri üretim kapasitesiyle tesisimiz hâlihazırda işletme halinde. Diğer kısımları da peyderpey devreye almaya devam edeceğiz. 2021 yılında da inşallah 12 kavernanın tamamına erişeceğiz ve böylece projemizin 1,2 milyar Sm3’lük ilk etabını da tamamlamış olacağız.

Enerjisini kendi karşılayacak

Tuz Gölü ile birlikte genişletme projesi devam eden Silivri Doğal Gaz Depolama Projemizi de tamamladığımızda toplamda 11 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşacağız. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisimiz bölge ile uyumlu, bulunduğu coğrafyaya hayat veren, yenileyen, çevre dostu bir proje. Tesisimiz kendi elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını açılışını yaptığımız güneş enerjisi santralinden karşılayacak.

Akdeniz’de geri adım yok

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de enerji arama çalışmalarına değinen Bakan Dönmez, asla geri adım atmayacaklarını söyledi. Dönmez, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı faaliyetlerine karşı yaptırım tehdidi savunanlara karşı en güzel cevaplardan birisi de işte bugün burada. Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz. Türkiye’nin ve KKTC’nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz. Bizimle iş yapmak, dost olmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman husumeti besleyen, körükleyen bir ülke olmadık. Her zaman yapıcı adımlar attık. Ancak bu yaptığımızı atalet olarak algılayanlar varsa onlar da şunu bilsin ki gereken neyse onu yapmaktan da hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyiz” dedi.

Hakkımızı savunacağız

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Türkiye’ye rağmen adım atmaya çalışanların karşısında her zaman dik durduk, hakkımızı sonuna kadar savunduk. Gazi Meclisimiz de milletimizin her bir ferdi de tavizsiz her zaman arkamızda durdu. Bu güç ve inanç sayesinde ne Doğu Akdeniz de ne de doğruluğuna inandığımız başka bir konuda hiçbir zaman asla geri adım atmayacağız.”

Tüketimin yüzde 20’si depoya

2 milyar dolar Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Dünya Bankası’nın kredisiyle hayata geçirilecek proje ile halen 680 milyon metreküp depolama ve günlük 20 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahip Tuz Gölü Doğul Gaz Depolama Tesisinin çalışma gazı kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Tesisin geri üretim kapasitesi de günlük 80 milyon metreküp olacak. Ülkemizin mevcut toplam depolama kapasitesi halen 3,44 milyar metreküp olup Tuz gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi (Faz III), Saros FSRU Projesi ile 2023 doğal gaz depolama hedefi 11 milyar metreküp. Bu projelerle 2023’te toplam tüketimin yüzde 20’si depolanacak.

Yenişafak