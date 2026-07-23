Rusya'da savaş uçağı düştü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtilen açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Pilotun hayati tehlikesi yok. Uçak ıssız bir yere düştü. Yerde yıkım yok." ifadelerine yer verildi.
Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı aktarılan açıklamada, kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın modeline dair bilgi verilmedi.
Öte yandan Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre ise Odintsovo bölgesinde gerçekleşen kazada pilot fırlatma koltuğu sayesinde hayatta kalmayı başardı.
Uçağın beşinci nesil SU-57 model olduğu aktarıldı.