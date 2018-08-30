Temel Paşa yeni rütbe işaretini Akar'dan aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubaylara yeni rütbe işaretleri Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle verildi.

YENİ RÜTBELER

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcıları ve kuvvet komutanları da katıldı.

Törende Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında terfi eden 20 general/amiral, 131 subay ve 27 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı.