Temel Paşa yeni rütbe işaretini Akar'dan aldı
24 Haziran seçim döneminde Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Metin Temel Paşa Orgeneralliğe terfi etti. Temel Paşa, yeni rütbe işaretlerini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın elinden aldı.30 Ağustos 2018 Perşembe 10:32
Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubaylara yeni rütbe işaretleri Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle verildi.
YENİ RÜTBELER
Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcıları ve kuvvet komutanları da katıldı.
Törende Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında terfi eden 20 general/amiral, 131 subay ve 27 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı.
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