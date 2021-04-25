Temel Kotil'den birilerini kıskandıracak açıklamalar

CNN Türk'teki canlı yayına katılan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak ile ilgili, ''Şimşek hedef uçağı aynı zamanda kamikaze uçağı. Şimşek'in üzerinde 5 kilogram patlayıcı var ve İHA'dan atılınca yaklaşık 100-200 kilometre gidiyor. Şimşek'ten yılda 100 adet üretiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemleri gibi çeşitli atış testlerinde kullanılan TUSAŞ'ın ürettiği Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak, daha önce ANKA insansız hava aracına (İHA) entegre edilmişti.

GÖKSUNGUR Projesi

AKSUNGUR İHA'nın adını, saatte 180 kilometre hızla uçan “doğan” isimli kuştan aldığını söyleyen KOTİL, ''Bir de bunun GÖKSUNGUR’u var, o da 380 kilometre hızla uçuyor. Daha sonra da o gelecek inşallah. AKSUNGUR’u kendi imkanlarımızla geliştirdik ve 18 ayda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar kuvvete teslim etmeyi planlıyoruz.'' dedi.

AKSUNGUR projesi tamamlandıktan sonra GÖKSUNGUR projesine başlanabileceğini belirten TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “AKSUNGUR’un bir sonrası (GÖKSUNGUR) süpersonik olacak inşallah. Henüz takvimlenmiş bir şey yok ancak bizde bir çalışma bittiğine öbürü başlar. Bu sene bitene kadar AKSUNGUR ile uğraşırız, sonra GÖKSUNGUR gelir. GÖKSUNGUR, AKSUNGUR SİHA’dan atılabilecek süpersonik seyir hızına sahip bir İHA sistemi olacak.'' dedi.

Milli Muharip Uçak (MMU) Vurgusu

ABD'nin F-35 kararına da değinen Dr. Temel Kotil, ''Son F-35 kararı, benim de şirketimin de yükünü arttırmıştır. Bizim dönüşümüz yok. F-35 benim gündemimde o kadar yok artık, benim gündemim Milli Muharip Uçak. Kesinlikle yapılmak zorunda. Zaten yapılmak zorundaydı, şimdi biraz daha ‘karelendi, küplendi’ önemi.'' ifadelerini kullandı. Temel Kotil ayrıca, "Şuan TUSAŞ'ta 4 bin mühendisimiz var. Mühendis sayımızı 10 bine çıkarmamız gerekiyor. Bu projeleri bitirmek için bizim gençlere ihtiyacımız var. Sadece MMU için 6 bin mühendise ihtiyacımız var" diyerek savunma sanayiine ilgi duyan genç mühendislere bir müjde vermiş oldu.

Hürkuş-C İhraç Edilecek

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Hafif Taarruz Uçağı HÜRKUŞ-C hakkında sevindiren haberler verdi. HÜRKUŞ-C'nin yakın zamanda ihracat başarısını yakalayacağını belirtti. Kotil, ''Kontrat imzalanmadığı için söyleyemiyoruz ama 12 adet HÜRKUŞ-c ihraç edilecek.'' dedi.

Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi

Hava aracı fırlatma aralığını 6-8 dakika mertebesine indirerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikle yapılmasına katkıda bulunan Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde geliştirilmeye devam ediyor.

Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçak ve füzelerinin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen Şimşek; taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20,000 feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehdit benzetimi sağlıyor.

Hava savunma birlik ve sistemlerinin eğitim ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TUSAŞ’ın öz kaynaklarıyla AR-GE projesi olarak başlattığı Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, silahlı kuvvetlere hizmet sunmaya devam ediyor.