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Teknoloji

Temel Kotil: Ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 23:31:00 - 2023-03-18 23:31:58

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nda millete olan sözlerini tuttuklarını bildiren Kotil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. İnanç, emek, başarı... Bu sevinci bizlere yaşattıkları için tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."


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