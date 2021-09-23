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Teknoloji Temel Kotil müjdeyi duyurdu! Milli Muharip Uçak için tarih belli oldu
Teknoloji

Temel Kotil müjdeyi duyurdu! Milli Muharip Uçak için tarih belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) 18 ay sonra fabrikadan ilk çıkışını yapacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 11:36:00 - 2021-09-23 11:37:11

 yeniakit.com.tr 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TEKNOFEST 2021'de havacılık gazetecisi Tolga Özbek'in sorularını yanıtladı.

Gelecekte Türk savunma sanayinde görev alacak gençlerin şimdiden yetiştirilmesi ve bu alana yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Temel Kotil, önemli çağrılarda bulundu.

18 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçak'ın (MMU) fabrikadan ilk çıkışını yapacağını söyleyen Kotil, "18 ay kaldı. Artık gün sayıyoruz. Şu anda Milli Muharip Uçak'ın imalatına başladık. Gelecek sene bu günlerde uçağı fiziksel olarak görürsünüz. Ondan sonra da Allah'ın izniyle motorunu çalıştıracağız" diye konuştu.

"Hürjet" ve "ATAK 2" helikopterinin de 2023 yılında ilk uçuşunu yapacağını hatırlatan Kotil şunları kaydetti:

"Dünyadaki en güzel örnek ABD'nin Apache helikopteri derler. Biz yaptıktan sonra en güzel örnek T-929 (ATAK-2) diyecekler. Bu helikopterin 11 tonluk 19 yolcu kapasiteli versiyonunu da yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılına çok sayıda hediye hazırlıyoruz."

"Yılda 24 adet üretilecek"

Bunun yanında 1 yıl içinde Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Gökbey Helikopteri teslim edileceğini dile getiren Kotil, ayda 2, yılda ise 24 adet Gökbey üretmeyi planladıklarını açıkladı.

"Gökbey çok satacak bir helikopter" diyen Kotil, bu helikopteri kardeş ülke Azerbaycan'a da satmak için planlama yaptıklarını belirterek "Gökbey tümüyle özgün bir platform ve motoru da yerli" ifadelerini kullandı.

Filipinlere 6 adetlik "T-129 ATAK Helikopteri" ihracatının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Kotil, Pakistan'a ATAK ihracatı konusunda ise çalışmaların devam ettiğini ve Pakistan hükümetinin kendilerine ek süre tanıdığını ifade etti.

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