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Biyografi Temel Kotil kimdir nereli?
Biyografi

Temel Kotil kimdir nereli?

Temel Kotil hayatı | Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil'in kariyeri yaşı araştırılıyor. Peki, Temel Kotil kimdir? Temel Kotil nereli?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:54:00 -
Temel Kotil kimdir nereli?

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi ‘Temel Kotil kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Temel Kotil nerede?

Temel Kotil kimdir nereli?

Temel Kotil 1959 yılında Rize Gündoğdu'da dünyaya geldi.  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.

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