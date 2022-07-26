Temel Kotil duyurdu! Nijer'den sonra o ülkeye ihraç edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Kotil, yeni nesil temel eğitim uçağı projesi kapsamında geliştirilen Hürkuş HYEU ihracatındaki yeni müşteriyi ilk kez açıkladı. Kotil konuşmasında önümüzdeki günlerde Hürkuş HYEU’nun Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini ve Nijer’e 2 adetlik gerçekleştirilen satışın ardından Çad’a da satış gerçekleştiğini ifade etti.

Hürkuş’un ihracattaki yeni adresi Çad olurken, Nijer pilotlarının eğitimi de devam ediyor.

Bu yılın başında 2021 yılı performans değerlendirmesi ve 2022 yılı hedefleri ile ilgili açıklamada bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Nijer’e iki adet Hürkuş uçağı ihracatı gerçekleştirileceğini belirterek Malezya’dan da 18 adetlik Hürjet uçağı ihracatını için temasların devam ettiğini açıklamıştı.

Hatırlanacağı üzere İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve muhtelif zırhlı araçları tedarik edeceğini ifade etmişti. Kotil tarafından yapılan açıklamada ile ihraç edilecek sistem adedi belli olmuştu.

HÜRKUŞ HYEU için "Tip Sertifikası" çalışmaları tamamlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Hava Kuvvetleri Komutanlığı‘nın temel ve gelişmiş yeni nesil turboprop eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Hürkuş geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından verilen ülkemizin sivil anlamda ilk sertifikalı uçağı Hürkuş askeri yeni varyantı Hürkuş HYEU için de ‘‘Tip Sertifikası“ çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Hürkuş böylece askeri havacılık firmaları gibi ilk defa kendi belgesini yayınlayabilme başarısını göstermişti.

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde başlatılan Hürkuş projesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteği ile kendini geliştirmeye devam ediyor. Sertifika çalışmaları kapsamında ilgili tüm faaliyetlerin tamamlandığına işaret eden belge olan ‘‘Tip Sertifikası“ tanımlanırken toplam 540 uçuş saati, binlerce saat yer ve laboratuvar testleri olmak üzere toplam 1138 adet gereksinim tamamlanmıştı.