Temel Kotil duyurdu: Gökbey'in ilk teslimatı 2022'de yapılacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 17 Ocak 2021 tarihinde Tuba Özberk’in moderatörlük yaptığı ÖDTÜBİRDER Hasbihal etkinliğinde yaptığı söyleşide, proje aşamasındaki platformlar için önemli açıklamalarda bulundu. Kotil yapılan etkinlikte Milli Muharip Uçak, Gökbey Genel Maksat helikopteri projelerinden ve TUSAŞ’ın hedeflerinden bahsetti.

Gökbey helikopteri konusunda Prof. Dr. Temel Kotil, helikopterin 2022’de teslim edilmeye başlanacağını duyurdu. Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada, "T-625 Gökbey cephe arkası bir helikopter. Kendi klasmanında İtalyan Leonardo’nun yaptığı benzer bir helikopter var. İnşallah biz ondan daha çok satacağız 1 yılda. Daha teslimatlar başlamadı. Gökbey’in ilk teslimatını 2022’de yapacağız" ifadelerine yer verdi.

2023 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’na 3 adet GÖKBEY genel maksat helikopteri teslim edecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ tarafından yürütülen programlarda gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ personeline seslenen Temel Kotil, GÖKBEY projesi kapsamındaki TUSAŞ çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarında yeni alınan bir kararla 2021 yılı itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı için 3 adet GÖKBEY genel maksat helikopterinin üretimine başlayacaklarını ifade etmişti.

2020 yılında seri üretimine başlanan GÖKBEY helikopterlerinin de 2022 yılında teslim edileceğini aktaran Temel Kotil, 2023’ten itibaren ayda iki adet yılda ise 24 adet GÖKBEY üretecek kapasiteye ulaşacaklarını aktarmıştı.

Gökbey sertifikasyon uçuşlarında

Aralık 2020’de, 12 kişilik kapasiteye sahip olacak uçağın askeri lojistik ve ambulans helikopteri olarak kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Temel Kotil, Gökbey’in kendi sınıfında birinci olacağını vurgulamıştı.

Kotil, Aralık 2020 itibariyle Gökbey’in sertifikasyon uçuşları icra ettiğini bildirmişti. Söz konusu uçuşlarda tüm şartların denendiğini aktaran Kotil, bu sürecin uzun sürdüğünü ve gerektiği takdirde sürecin 2 yıl daha uzayabileceğini ifade etmişti. Kotil, Gökbey genel maksat helikopterinin, ayda 2 adet olmak üzere, yılda 24 adet üretilmesinin planlandığını aktarmıştı.