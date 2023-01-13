Temel Kotil ATAK-2'de son durumu paylaştı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-II projesinde son durumu paylaştı.
TUSAŞ firması tarafından geliştirilen "T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri"nin (ATAK-II) montaj faaliyetleri devam ediyor.
Helikopterin montaj faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-II’nin bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini ve 2025 yılında ise ilk teslimatının yapılacağını duyurdu.
ATAK-II'ye Ukrayna tarafından üretilen ve Mi-17 helikopterlerinde kullanılan motorlar güç verecek.