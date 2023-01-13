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Teknoloji Temel Kotil ATAK-2'de son durumu paylaştı
Teknoloji

Temel Kotil ATAK-2'de son durumu paylaştı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-II projesinde son durumu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 17:03:00 -
Temel Kotil ATAK-2'de son durumu paylaştı

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen "T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri"nin (ATAK-II) montaj faaliyetleri devam ediyor. 

Helikopterin montaj faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil,  ATAK-II’nin bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini ve 2025 yılında ise ilk teslimatının yapılacağını duyurdu.

ATAK-II'ye Ukrayna tarafından üretilen ve Mi-17 helikopterlerinde kullanılan motorlar güç verecek.

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