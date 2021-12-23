Temel Karamollaoğlu'nun tezleri çürütüldü
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP, İyi Parti ve HDP'nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tezlerini bir bir çürüttü.
'Milli Görüşcüyüz' diyerek piyasada algı yapan Milli Gazete, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarını "Birileri sürekli kâr ederken milletimiz hep zarar ediyor" başlığıyla manşete taşıdı.
Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yayın organı Halk TV'de yaptığı açıklamada, 28 Şubat davasında ceza alan generallerin hapis cezası almasını içine sindiremediğini söyleyen Karamollaoğlu, milyon dolarla ifade edilen yalılarında oturarak, faiz sistemiyle milletin üzerinden servetlerine servet katan işadamı maskeli tefecilerin tekerine çomak sokan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini hedef almayı sürdürüyor.
Faize karşı savaş başlatan ve peş peşe çekilen kur operasyonlarına karşı açıkladığı ekonomi paketleriyle 'dur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini manşet yapan Milli Gazete'nin "Birileri sürekli kâr ederken milletimiz hep zarar ediyor" başlığı Akit TV'de yayınlanan Manşetleri Dili programında masaya yatırıldı.
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun tezlerini bir bir çürüttü.