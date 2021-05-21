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Gündem Temel Karamollaoğlu'nu panikleten KJ
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nu panikleten KJ

Habertürk'e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Hamas'ı değerlendirirken Hamas'ı terör örgütü kabul edenlerin deyimiyle kullandığı "Hamas terör örgütü" sözleri KJ'ye yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 03:52:00 -

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde Nedir Ne değildir programının konuğu oldu.

Karamollaoğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirirken, İsrail'in Filistin'e saldırıları da masaya yatırıldı.

Kj'ye yansıtıldı

Karamollaoğlu, 'islamcılık' ve batı dünyasının Hamas'a bakışını değerlendirdi.

Karamollaoğlu, "Efendim, 'Hamas terör örgütü.' diyorlar." Kim hangi hikayeyi söylerse söylesin.Hamas dediğimiz kurum veya partiye devlet olma hakkı vermemişsiniz ki buna meşruiyet atfedesiniz. Kendi topraklarını muhafaza edebilmek için bir oluşum meydana getirmiş. Buna hamas demiş isim olarak seçimlere girmiş ama Gazze ve Batı Şeria birbirinden kopuk olduğu için Gazze'ye giriş çıkışlarda tahdid edildiği için Hamas o tarafta kalmış. Yani şartlar onlara meşru bir hak vermiyor." ifadelerini kullandı.

Moderatör düzeltti

Karamollaoğlu'nun batı dünyasının deyimiyle kullandığı "Hamas terör örgütü" ifadeleri refi tarafından KJ'ye yansıtıldı.

Programın ilerleyen dakikalarında izleyiciler tarafından uyarılan Ersoy yapılan yanlışlığı düzeltti.

"Aman Aman"

KJ'yi fark etmeyen Karamollaoğlu, bu düzeltmenin ardından panikleyerek, "Aman aman. Ben dedim ki bunu Hamas'ı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Bu doğru değil." dedi.

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