Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti ve ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yavuz Oğhan'ın radyo programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarına koronavirüs salgınında normalleşme kapsamından AVM'lerin açılmasına değinen Karamollaoğlu, "AVM’ye giden çoluk çocuğuyla eğlenmeye gidiyor, eğlence mekanları da kapalı. Bu nedenle AVM açmak ekonominin derdini çözmez” dedi.

İşte açıklamaları:

PKK terörüne sert tepki

Bu bir vahşet. Bunu kim yapıyorsa insanlıktan nasibini almamış demektir. Hangi mesajı, kime veriyorlar bunu anlamak mümkün değil. Eğer onların bir maksadı varsa kendilerine karşı nefreti artırıyorlar. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

"Yüzde 10 barajı engel olduğu için itifakta yer aldık"

Millet İttifakı bir koalisyon değil. Bu bir seçim ittifakı. Her partinin kendi programı var. Seçime giderken yüzde 10 barajı engel olduğu için biz böyle bir ittifakın içinde yer aldık. Bir de başkanlık sistemi Türkiye’ye tam uymadı, bunu değiştirmek için ittifakta yer aldık. Seçime giderken bu ittifak sağlandı. Şimdi her partinin kendi programı var. Mahalli seçimlere giderken Cumhur İttifakı şehirleri kendi aralarında paylaştı. Orada başka bir koalisyon gibi bir hava oluştu. Aynı şey Millet İttifakı’nda da oldu. Bazı yerlerde İYİ Parti, bazı yerlerde CHP girmedi. Ama biz Türkiye’nin bütün bölgelerinde seçime girdik. Onun için orada bir seçim ittifakından söz etmek doğru olmaz. Genel seçimlere giderken elbette belki yeni ittifaklar çıkabilecek. Ama iktidar bu ittifakını devam ettirmekte. Çünkü bu bir ittifak değil sadece, bir koalisyon gibi aynı zamanda. Çünkü Bahçeli; doğrudan doğruya bazı kararlarda etkili. Bazı tayinlerde etkili. Bu yüzden orada bir koalisyon var diyebiliriz. Cumhur İttifakı dışındakiler için zaman geldiğinde mutlaka o günkü siyasi şartlara göre ittifaklar yapılacaktır. Mutlaka ortaya çıkacak. Yeni patiler de de mutlaka bir ittifakta yer almak isteyecek. Seçime tek başına girmek istemeleri bana göre çok zayıf bir ihtimal.