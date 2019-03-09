Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.09 Mart 2019 Cumartesi 10:24
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yeni parti iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.
Yeni parti iddiaları
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı yönündeki iddialar üzerine ise Karamollaoğlu, “Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” diye konuştu.
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