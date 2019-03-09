Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yeni parti iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.

Yeni parti iddiaları

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı yönündeki iddialar üzerine ise Karamollaoğlu, “Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” diye konuştu.