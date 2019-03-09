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Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:24
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yeni parti iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.

Yeni parti iddiaları

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı yönündeki iddialar üzerine ise Karamollaoğlu, “Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:24
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 41 dk önce
    Tabi dinezorlar ölümün eşiğinde damat gelin, torun torba ne yapacak? CHP kapıcılığı oy getirmez. Demek istiyor ki, bizim uşakları kabul edinde ne yaparsanız yapın.
  • Erhak Erhak 1 sa önce
    Niye bu kadar yoruluyorlar yeni parti kurmak için.Toplu halde CHP ye geçsinler.Apoyu da genel başkan yapsınlar.Merak etmeyin KK koltuğu bırakır ona.Bir iki kelimelik okyonus ötesi emre bakar.
  • drsndrsn1 sa önce
    seni gidi İngiliz ajanı ve diyer alçaklar kurun dersinizi alın hainler din düşmanları ile birlikte olun
  • Temel çelikTemel çelik1 sa önce
    Adaş ilk defa doğru bir şey söyledi. Abdullah bey parti başkanı olur diğerleride yardımcıları.Oturup bol bol sohbet ederler geçmiş günleri yad ederler.Böylece sadet partisine 4 oy kazandırmış olur.Hepiniz zaten ajansınız.Siz bu milleti bu kadar salak mı zanediyorsunuz.

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