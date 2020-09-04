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Gündem Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken iddia
Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin olağanüstü şartlar oluşturup seçimleri ertelemek isteyebileceğini, savaş ortamının hazırlanmasının ise bunun işareti olabileceği yönünde tepki toplayan iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:00:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir radyo programına konuk oldu. Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada ilginç açıklamalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi iptal etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edebileceği yönündeki iddiası hakkında konuşan Karamollaoğlu, iktidarın ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak için her türlü yola başvuracağını ileri sürdü.

AK Parti'nin 18 senelik iktidarı döneminde yıpranıp yorulmasına rağmen gücü bırakmak istemediğini iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı, bunun için de hükümetin olağanüstü şartlar oluşturup seçimleri ertelemek isteyebileceğini ileri sürerek böyle bir durum için illa fiilen savaşa gerek olmadığını, ama savaş ortamının hazırlanmasının bunun işareti olabileceğini, bu vesileyle belli süre seçimleri erteleyebilecekleri yönünde tepki çeken iddialarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak yapacaklar mı?

Temel Karamollaoğlu, muhtemel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile açıktan bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusu üzerine, net bir şekilde 'hayır' demeden, şu anda bunun konuşulma ortamının henüz olmadığını, Türkiye’de kamplaşmaların zorlandığını, insanların bu konularda makul düşünemediklerini, dolayısıyla makul konuşamadıklarını, bunun için de seçim sathına girmeden ne ittifakları ne de adayları konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Erken seçim hakkında ilginç sözler

Karamollaoğlu, bir yıldan önce erken seçim ihtimalini görmediğini, anketlerin seçim ihtimalini zayıflattığını ileri sürdü. AK Parti'nin sözde kaybedeceğini bile bile seçime girmeyeceğini öne süren Karamollaoğlu, atılan adımlarda iktidara yönelik bir teveccühün doğması halinde, bunu da görürlerse erken seçime gidebileceklerini savundu.

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