Temel Karamollaoğlu’ndan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısına tepki

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir dağ yamacına, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazıldı. Yazının bölge halkını rahatsız edeceğini söyleyenler oldu, tartışmalar başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tunceli'deki yazıyla ilgili tartışmalara katıldı.

Bunu yapmanın faydası yok

Karar'a konuşan Karamollaoğlu, "Şu anda milli duyguları galeyana getirmek için bu tip şeylere gerek varsa yazsınlar ama bu başka sebeplerden dolayı gerginliğe vesile oluyorsa bunu yapmanın faydası yok. Türkiye’de bir problemin olmadığını söyleyebilir miyiz? Kürt meselesi diye bir mesele var. Bunun kimseye faydası olmaz." ifadelerini kullandı.