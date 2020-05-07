  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Temel Karamollaoğlu’ndan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısına tepki

Saadet Parti Lideri Temel Karamollaoğlu bu kez farklı bir çıkışa imza attı. Karamollaoğlu, Tunceli’de dağ yamacına yazılan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısının kimseye fayda sağlamayacağını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:14:00 -
Temel Karamollaoğlu’ndan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısına tepki

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir dağ yamacına, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazıldı. Yazının bölge halkını rahatsız edeceğini söyleyenler oldu, tartışmalar başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tunceli'deki yazıyla ilgili tartışmalara katıldı.

Bunu yapmanın faydası yok

Karar'a konuşan Karamollaoğlu, "Şu anda milli duyguları galeyana getirmek için bu tip şeylere gerek varsa yazsınlar ama bu başka sebeplerden dolayı gerginliğe vesile oluyorsa bunu yapmanın faydası yok. Türkiye’de bir problemin olmadığını söyleyebilir miyiz? Kürt meselesi diye bir mesele var. Bunun kimseye faydası olmaz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı