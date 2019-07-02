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Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Madımak olaylarının yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir" dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 14:03
Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda, "Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

Bugün Madımak'ta yaşanan vahşetin 26. yıl dönümü. Bu dram bütün insanlığın ortak yarasıdır. Üzerinden yıllar geçse de acısı dinmeyecektir.

1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır.

Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir.

Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye'nin inşa edilmesini temenni ediyorum.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:03
  1. Bitlis
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Temel Karamollaoğlu Madımak

YORUM YAZ

  • Yav he heYav he he6 dk önce
    Evet araştırılsın ve o dönemin mesullerinden olan belediye başkanı bu işten nasıl yırttı. Sütten çıkmış ak kaşık mıydı?Hiç mi sorumluluğu yoktu.Yoksa görevde olan ben miydim?
  • orak çekiçorak çekiç10 dk önce
    karanlık ellerden birisi kendisi olmasın

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