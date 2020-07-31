Temel Karamollaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Videolu mesaj

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, koronavirüs salgını sebebiyle bu sene birçok vatandaşın hac ibadetini yerine getiremeyeceğini, milyonlarca vatandaşın kurbanlarını kendi memleketlerinde keserek ibadetlerini ifa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki kurban, Cenabıhakk'a ubudiyet ve teslimiyet ile birlikte bütün mahlukata şefkat ve merhametin simgesidir. Kucaklaşma, yardımlaşma, dayanışma ve yakınlaşma günü olan Kurban Bayramı'nın birbirimizi daha iyi anlamamız, farklılıklarımıza anlayışla yaklaşmamız, birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirerek sorunlarımıza hep birlikte çözüm bulmamız yanında adaletin, hoşgörünün ve sağduyunun hakim olduğu bir iklime vesile olmasını temenni ediyorum. Hep beraber idrak edeceğimiz bu mübarek bayram günlerinin ülkemizin her bir ferdi ile birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur, barış ve hayır getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyor sizlerin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Unutmamalıyız ki bayramlar, güzelliklerin paylaşılmasına vesiledir. Sevgimizi, saygımızı ve muhabbetimizi paylaşmak temennisiyle Kurban Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum."