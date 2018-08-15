Temel Karamollaoğlu'ndan kritik çağrı! 'Tüm parti başkanları bir araya gelmeli'

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan genel başkan Temel Karamollaoğlu, döviz kurundaki hareketlilik ve ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, doğru tedavi için doğru teşhisin şart olduğunu hatırlatarak, üretime yönelik olmayan bütün yatırımların durdurulması gerektiğini savundu.

Ekonomiden sağlığa, teknolojiden eğitime kadar birçok konuyu içeren 21 maddelik çözüm önerisi hazırladıklarını ifade eden Karamollaoğlu, "ABD'ye karşı kararlı duruşun devam etmesi, yaptırımlara misliyle cevap verilmesi ve her alanda ekonomik olarak Türkiye'nin menfaatinin önde tutulması gerekiyor." diye konuştu.

"SİYASİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARI BİR ARAYA GELMELİ"

Türkiye'nin geçmişte birlik ve beraberlik içerisinde zor durumlardan daha da güçlenmiş halde çıktığına işaret eden Karamollaoğlu, "Acil olarak bütün siyasi partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı çağrısıyla bir araya gelmeli ve milli siyasi bir mutabakat sağlanmalı. Bu mutabakat Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü için önemli bir husustur." dedi.

Karamollaoğlu ayrıca, Türkiye'nin ekonomi, sağlık ve sanayi politikaları belirlemede uluslar arası kuruluşlara "gebe olduğunu" iddia ederek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçirilmesini ve İslam ülkelerinin ABD'ye karşı ortak refleks göstermesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki iç savaş ve İdlib meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Yaşanan acılara son vermek ve Suriye'de barışın sağlanmasına yönelik politikaları benimsemek gereklidir. Bu konuda Türkiye, İran ve Rusya'nın çatışma değil, diyalog yoluyla bu meselenin çözümüne yönelik adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, tüm İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.