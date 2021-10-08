Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması! 'AK Parti de değişebilir'

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Youtube canlı yayınında Adem Metan'a konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulundu. "İttifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz." diyen Karamalollaoğlu, "Her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir. Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Sadece seçime yönelik değil, bu sefer insanlar birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar kendi doğru bildiklerini tekrar ediyorlar. Aslında bunun da fazla bir çıkar yolu yok. Biz de doğru bildiğimizi tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkanlık Sistemi'ne de değinen Karamollaoğlu, geçtiğimiz seçimlere ilişkin şunları söyledi:

"İttifak konusunda yaklaşım çok önemli. Biz geçtiğimiz seçimlerde de prensiplerimizi ortaya koydu. Geçen sefer önce 'Başkanlık Sistemi ile ilgili çekincelerimiz var' dedik. Biz Başkanlık Sistemi'ne prensip olarak karşı olan bir parti değiliz. Ama 'çekincelerimiz var' dedik."