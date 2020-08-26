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Gündem Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış: Marifet değil
Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış: Marifet değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doğal gaz bulmanın 'marifet olmadığını' iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:46:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış: Marifet değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki doğal gaz rezervini dünyaya ilan etti.

Dünya gündemine bomba gibi düşen müjde haberi, Türkiye ve dünyadaki Müslümanlarca sevinçle karşılandı. Türkiye düşmanları ülkeler ve Türkiye içindeki hazımsızlarda ise bu müjdeyi itibarsızlaştırma çabası baş gösterdi.

Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç çıkış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi’ndeki basın toplantısında gündemle ilgili konuları ele aldı.

Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde Karadeniz'de Türkiye tarihinde bulunan, en büyük doğal gaz rezervinin keşfi vardı.

Karamollaoğlu, sondaj gemisi Fatih'in Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmasıyla ilgili enteresan bir çıkışta bulundu.

Saadet lideri, Karadeniz'de gaz bulunmasının marifet olmadığını ileri sürerek halkı Karadeniz'de bulunan gazın bütün problemleri çözecek kanaatine getirmeye çalıştıklarını iddia etti.

Zaten 2023' kadar milletin hizmetine sunulması için çalışma yürütülen kaynak için 'elbette sevinmemiz gerekir ifadesini kullanan Karamollaoğlu, ancak marifetin o kaynağı bulmak değil, kaynağı milletin hizmetine sunabilmek olduğunu söyledi.

Türkiye'den dev keşif

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin 20 Temmuz 2020'de Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu, şimdi hedeflerinin 2023 yılına kadar Karadeniz gazını milletin hizmetine sokmak olduğunu duyurmuştu.

"Faturalara da yansıyacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bulunan rezerv ile ilgili yaptığı açıklamada, doğal gaz keşfinin faturalara yansıyacağını, aynı zamanda sanayicilerin de kullandığı elektrik faturalarına da yansıyacağını ifade etmiş hatta 2023'ten önce müjdelerle gelebileceklerini söylemişti.

 

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