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Siyaset Temel Karamollaoğlu’ndan hükümete tuhaf çağrı: Durdurun!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu’ndan hükümete tuhaf çağrı: Durdurun!

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümete ilginç bir çağrıda bulunarak 'hizmete dönük yatırımları durdurun' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:57:00 -
Temel Karamollaoğlu’ndan hükümete tuhaf çağrı: Durdurun!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ekonomideki son gelişmelere ilgili konuştu.

Yatırımların durması halinde ekonominin daha iyi olacağını iddia eden Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, üretime dönük olmayan her yatırımı 'israf' olarak niteledi.

Tuhaf çağrı: Durdurun

Dış politika konusunda da eleştiri getiren Karamollaoğlu “Dış politika böyle yürütülmez” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu "Hizmete dönük yatırımları durdurmak lazım. Üretime dönük olmayan her yatırım israftır. Sizin evinizde televizyonunuz bozulsa, bulaşık makinası bozulsa evde de bir tane kalp hastası olsa... Onun tamirine mi para mı ayırırsınız yoksa hastayı mı iyileştirirsiniz. Allah rızası için kulak verin. Ekonomi böyle yürütülmez. Dış politika böyle yürütülmez. Kaynak için bir numaralı mesele israfı bırakacaklar. Bütün yatırımları durduracaklar. Başta tarım olmak üzere sanayiye destek verecekler." dedi.

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