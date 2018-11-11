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Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması!

Bursa'da ittifak ile ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz genel partiler arası bir ittifak kutuplaşmaya da vesile olacağı ve arttıracağı için böyle bir şeyin doğru olmayacağını düşündük" dedi.

11 Kasım 2018 Pazar 19:46
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması!

Bursa’da partisinin 7. Olağan Kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz 'genel partiler arası bir ittifak kutuplaşmaya da vesile olacağı ve arttıracağı için böyle bir şey doğru değildir' dedik. Diğer muhalefet partileri de aynı sözleri sarf ettiler" dedi.

"Böyle bir şey doğru değildir"

Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde Bursa 7. Olağan Kongresinde yüzlerce partiliye seslenen Karamollaoğlu, “Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Seçimlere giderken arkadaşlarımızdan talebimiz şu oldu. Biz halkın teveccühünü kazacak seçilebilecek adayların belirlenmesini istiyorum. İnşallah bu yönde gereken adımlar atılacak. Biz ‘genel partiler arası bir ittifak kutuplaşmaya da vesile olacağı ve arttıracağı için böyle bir şey doğru değildir’ dedik. Diğer muhalefet partileri de aynı sözleri sarf ettiler. İl, ilçe ve seçim bölgesi bazında dirsek temasları her zaman olur bu da bizim teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleri dahilinde yürütülür. Zaman geldiğinde genel merkezde devreye girebilir” dedi.

"Kapımızı herkese açık tutarız” 

Adaylarda aradığı özelliği de aktaran Karamollaoğlu, “Biz aday noktasında ben 1989 yılında belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanı olduğum zaman ortaya koyduğum prensipleri bugün de olmazsa olmaz diye şart olarak görüyorum. Biz herkesi kucaklayacağız. Kapımız herkese açık olacak kesinlikle yolsuzluk, rüşvet ve arazi rantına prim vermeyeceğiz. Arsa rantını kendi menfaatimiz için değil yakınlarımızın menfaati için değil o ilin ve ilçenin bütünün menfaati için değerlendireceğiz. Bizim belediyeye yaklaşımımız farklı adaletten kesinlikle taviz vermeyiz, adam kayırmayız, kapımızı herkese açık tutarız” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:46
  1. Bursa
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

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