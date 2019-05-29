Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çağrı: Allah rızası için vazgeç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan yönetimine önemli bir çağrıda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'nde gündem değerlendirmesinde bulundu.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Suudi Arabistan yönetimine de önemli bir çağrıda bulundu. Suudi Arabistan yönetiminin bazı din adamlarını muhalif tavrından dolayı idam etmeye hazırlandığının belirtildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Böyle bir karar gündemdeyse Allah rızası için ramazan ve bayram münasebetiyle bu kararlarından vazgeçsinler" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

İddia doğruysa bu durum İslam dünyası için üzüntü ve endişe verici bir gelişmedir. Alimler zaman zaman farklı kanaatler sergileyebilirler. Farklı mezheplerin doğması da farklı kanaatlerden ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları abartarak katliam vesilesi yapmak hem müslümanlara hem de bugünkü Suudi Arabistan yönetimine çok ciddi zarar verir ve itibar kaybettirir. Suudi yönetimine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle bir karar gündemdeyse Allah rızası için ramazan ve bayram münasebetiyle bu kararlarından vazgeçsinler.

Muhalif isimler idam edilecek

Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri ramazan sonrasında idam cezasına çarptırılacak.