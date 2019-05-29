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Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çağrı: Allah rızası için vazgeç

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, ülkedeki Müslüman alimleri idam etmeye hazırlanan Suudilere çağrı yaparak, "Böyle bir karar gündeminizde ise Allah rızası için ramazan ve bayram münasebetiyle bu kararlarınızdan vazgeçin" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:18
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çağrı: Allah rızası için vazgeç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan yönetimine önemli bir çağrıda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'nde gündem değerlendirmesinde bulundu.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Suudi Arabistan yönetimine de önemli bir çağrıda bulundu. Suudi Arabistan yönetiminin bazı din adamlarını muhalif tavrından dolayı idam etmeye hazırlandığının belirtildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Böyle bir karar gündemdeyse Allah rızası için ramazan ve bayram münasebetiyle bu kararlarından vazgeçsinler" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

İddia doğruysa bu durum İslam dünyası için üzüntü ve endişe verici bir gelişmedir. Alimler zaman zaman farklı kanaatler sergileyebilirler. Farklı mezheplerin doğması da farklı kanaatlerden ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları abartarak katliam vesilesi yapmak hem müslümanlara hem de bugünkü Suudi Arabistan yönetimine çok ciddi zarar verir ve itibar kaybettirir. Suudi yönetimine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle bir karar gündemdeyse Allah rızası için ramazan ve bayram münasebetiyle bu kararlarından vazgeçsinler.

Muhalif isimler idam edilecek

Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri ramazan sonrasında idam cezasına çarptırılacak.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:18
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Suudi Arabistan

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  • FaniFani2 sa önce
    Ya akit ne yapmaya çalışıyorsun bu adamı niye gündemde tutuyorsunuz ?
  • Yaşar AkyarYaşar Akyar4 sa önce
    sen git bu memlekette alimleri asan partiye direk olmasadadolaylı olarak hatta senin adamın çıktı böğüre böğüre desteğini açıkladı riyakarlıkla suudiye seslenme
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet5 sa önce
    Bu salman denen kuduz köpek artık yahudiliğini gizlemiyor, alenen Müslümanları idam ediyor. Haisrail silahla filistinlileri öldürmüş,ha bu prens salman denen kuduz köpeğin Müslümanları idam etmesi aynı kapıya çıkıyor. İsrail hiç olmazsa ben kafirim, siyonistim diyor. Tabi aklı başındaki Yahudileri tenzih ediyorum. Sadece siyonistlere diyorum. Ama prens salman ve babası denen köphekler, zaten yahudiliklerini trump denen çatlak sayesinde artık gizlemiyorlar.
  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    kraliçenin rızasından başka bir rıza tanıyorlarsa varolamazlar aslanım.. aaa pardon siz de o taraflarda mürekkep yalamıştınız pardon...
  • RuşenErsoyRuşenErsoy5 sa önce
    Karanlık temel! Sende Allah rızası için vatanına milletine , islam a ihanetten, kafire destek vermekten vaz geç!
  • MuzafferMuzaffer5 sa önce
    Adam iyi bi şey söylüyor, ona bile kusmuğunuzu saçıyonuz yorumcular. Yaptığı iftira başına gelmeden ölemezmiş insan fakat sizler başınıza geleni görmekten acizsiniz. Hükmü kesinleşmiş Apo itine avukat izinleri veren saadete tühh olsun, imralıdan aponun mektuplarını okutan saadete tühh olsun. Tabi bunlar gün yüzüne yansıyanlar bakalım 23 haziran yaklaştıkca daha neler göreceğiz. Ama siz beyni dumura uğramışlar göremessiniz. Akp yi desteklese oooo saadet bir numara değil mi, insan her söylediğinden sorumlu olduğu gibi söylemediklerinden de sorumludur. Adam akbil den su dan istanbullunun cebine 100 lira koydu 20 günde, akp nin 1 katrilyona yaptığı ihaleyi 180 milyona yaptılar. Bunun dini dinsizi yok. Dinsiz dediğiniz yapıyoda dinliler daha doymadınız mı. Bınları söyledin mi senden kötüsü yok. Vallahi billahi her pisliği her vatana kötülüğü söylücez. İstediğiniz kadar pislemeye çalışın. Milli görüş ahireti için söyler ahireti için yapar. Seçimler geçeli koskoca iki ay oldu bi kaldırım taşını dahi düzeltmedi daha belediyeleriniz.
  • AsabiAsabi5 sa önce
    Sen kimsinki seni dinlesinler silik.. Suud şerefsizleri abd israil uşağı sahiplerinin emrini yaparlar
  • kuntakintekuntakinte6 sa önce
    İncilüz temel rokofeller ailesini devreye sok bu suud köpekleri senin Allahını artık tanımıyor senin rakip Roshvild ailesine yani Tramp a ve havarisine tapıyor sen kimsin ki Allaha havale ediyon Allah bile onları sizin içinizden sapkınlığa düşenler olacak diye işaret ettiklerinden onlar gerçi sen de Allahın işaret ettiği sapkınlığa düşenlerdensin yeyin bir birinizi de bizi araya katmaya çalışmayın BU söylemini Arablstana gitte makamında söyle burda Türk kamuoyuna niye söylüyon seni adam yerine kim koyuyor yandaşların CHPKKfetöş o kadar
  • Orhan Orhan 7 sa önce
    Temel bey öyle perdeni yırtı ki ağzın da doğru söz çıksa da müslümanlar size güvenmiyor öyleyse ölüm size gelene kadar kafirler le ilişiğini kes ve ölene kadar Cihad etki o zaman müslümanlar senin samimiyetine inansın yok sa ilelebet lanetle anılırsın.
  • Adem 04Adem 047 sa önce
    Hiç inandırıcı değil tek derdi İstanbul seçimi etkiler mi diye çırpınıyor
  • Bayrampaşalı Bayrampaşalı 8 sa önce
    Sen önce allah Rıza'sı için kendi ülken ve ümmet için hayırlı bir iş yap chpkk ABD AB adayını destekleme
  • dimitrizâdedimitrizâde8 sa önce
    suudi arabistan adı üstünde krallık, millet şeriat devleti falan sanıyor orayı. her şey kral için.
  • SezginSezgin9 sa önce
    Ya ALLAH aşkına biraz samimi olun,kimlerle gittiğiniz yol ortadayken bu hiç samimi gelmedi bana..
  • Zeyveli deli ūmmetaZeyveli deli ūmmeta10 sa önce
    Vay sahtekarlar vay vay.
  • MehemmetMehemmet10 sa önce
    Sudilerde idam normal. Aslında geçici bir süre bile olsa bizde, idam cezası olmalı. olmak zorunda. Ülkenin coğrafi, ve politik unsurlar idam cezasını gerekli kimaktadır. Bizim konumumuz Avrupa değil, Amerika gibi hiç değil. Bizim yasalarımız İslami yaşamak yaşatmak. Gayrı inanç li toplumu kontrollü olarak birlikte yaşamasını sağlamak tür.
  • MuratMurat10 sa önce
    Ümit bey fetö şerefsizinemecliste laf söylendiğinde akp kiler kürsüye yürüyordu.Topbaş fetöcü olduğu için görevden alındı bugün Binali Yıldırım ile fotoğrafları gazetelerde.Başkanlık sisteminide alçak PKK'ya bir olup getirdiğinizi ,PKK'ya nasıl koridor açtığınızı bu millet unutmadı.İnsanların aklıyla alay etme.
  • EGEEGE10 sa önce
    Hadi oradan hadi oradan samimiyetsiz iki yüzlü.
  • Yav he heYav he he10 sa önce
    İyi de timel sana ne bırak müslümanlar düşünsün sen oraları bırak buraları karıştırmaya bak yoksa kraliçe aidatı keser nasık geçinirsin bu yaşta yine seçim geliyor utanma ℅0.002 oyunu herkese satmanın yolunu ara az kurnaz değilsin üç beş oyla dünyalığını çıkarıyorsun. Ya ahiret boş ver sana ölüm yok ahireti bırak gidenler düşünsün
  • Kazım hürKazım hür10 sa önce
    Hadi ordan densiz
  • İsmail Uysalİsmail Uysal10 sa önce
    Temelsiz Temel senin suudilerden ne farkın var onlar amerikan köpegi sende demirtaşa özgürlük isteyen Chp nin yalakası degilmisin sen aşagılık komlekisli zavallı birisin
  • ValiVali11 sa önce
    Sayın Temel, kuranı Kerim'i yırtan ve yakan pkk ile ittifak yak, ondan sonra ağzına Allah'ı al..
  • CHP ile yatıp kalkmaCHP ile yatıp kalkma11 sa önce
    CHP iktidar olsun , ilk yapacağı iş alim asmaktır.
  • AbdülkadirAbdülkadir11 sa önce
    Karamollaoğlu o suudilerin ramazanı yok sen hiç suudileri tanımamışsın.Onlarda din insaf denen bir şey yoktur.Onlarda kabilecilik ruhu vardır.Ve kabilecilikte zorbalığa zalimliğe dayanır.Sen islam tarihinde kabilelerin nasıl bir birlerini parçak pinçik ettiğini bilmiyorsun galiba.Muaviyede kabileciydi.umeyyeoğulları kabileciliği yapmıştı.O sahabe falanda değil.Kabileci zalim birisini yaptınız dokunulmaz kutsal birisi.Ahirette muaviye denen zorba size katıla katıla gülecek.Ya ben ahmağın tekiyimde bunlar benden de ahmakmış diyecek.
  • DumanlıDumanlı11 sa önce
    Demekki yorumcuları idam edilecek din alimleri ilgilendirmiyor. Çünkü reisleri karşı çıkmadı Onların derdi İstanbulda nasıl oy çalarızda Binali kazanır
  • kibarcikkibarcik11 sa önce
    ıngılız usagı temelsıztemel ve peşindeki beyınsızler lan sisi muflısı ıdam ederken hapse atarken fılıstınlıler olurken nıyedaha once sesıncıkmıyordu ıkı yuzlu cukur melun İPA senetlerı 50yıldır ne ettınız heee mahşerde hesap vereceksınız rabbım bu dunyada senıvb lerınızı rezıl rusvah etsın amın
  • alparslanalparslan11 sa önce
    yalvarma da, sayın başkañın safında yer al. yalvararak saçmalama dümenci temel.
  • ekrem erolekrem erol11 sa önce
    Yalvarana bakın siz! Solaklarla, PKK ile CHP ile yol arkadaşlığı yap, sonra da...
  • Yunus 16 Yunus 16 11 sa önce
    GERÇEKTEN DÜRÜSTSEN, GERÇEKTEN MİLLETİN DİNİ DUYGULARINA OYNAMIYORSAN! SUUD KRALI NI MISIR DİKDATÖRÜNÜ BİR KAÇ SİYASİ İLE BİRLİKTE ZİYARET EDİP RİCA EDİN, FAZLA VAKTİNİZİ ALMAZ. UÇAK İLE ÜÇ SAAT. KORKMA SENİ DE ASMAZLAR. BURADAN KONUŞMAK EN KOLAYI ONU SADE VATANDAŞ OLARAK BİZ YAPIYORUZ DUA EDİYORUZ. SİZ SİYASİLER DAHA FAZLASINI YAPABİLİRSİNİZ. TRİBÜN LERE OYNAMA! ONLARI ASTIRAN Sahipleri AMERİKA İNGİLTERE FRANSA ALMANYA İSRAİL. Senin ikinci VATANIN İNGİLTERE KRALİÇESİNDEN RİCA ET, O İSTERSE DURDURUR.
  • orhanorhan12 sa önce
    sayın temel bey gerçekten şu mübarek günde müslümanım diyen müslümanı nasıl katleder nasıl bir beyin ve nasıl bir insan bunlar?inancı olmayanlara bile böyle katledemessiniz.Allahım şu mubarek günde müslümanım diyen herkese sünnisi şiası neyse hepsine akıl fikir şuur ver amin...
  • meyyidmeyyid12 sa önce
    sende ALLAH c.c. rızası için kafirlere yardım etme, destek olma.gel birlik ol.dine en yakın kimse ona yakın ol.
  • Hacı dayı Hacı dayı 12 sa önce
    hızlı trene, köprülere, karşı çıkanın, demokrasi çıkışı da takiye,,,, bu adama da inanıp yola çıkanlar var bu asırda daha diyecek tek kelime yok dayım..... siyaseten bitmiş şahsiyetin yolunu şaşırmış medyadaki son parlamalarıdır İNŞALLAH.....
  • VelimVelim12 sa önce
    Sayın karamollaoglu bu tavrın doğru .Sende hainleri desteklemede vaz geççünkü senin desteklediğin katillerdir askerimizi polisimizi ve bebekleri öldüren hainlerdir senin Sudi kıralı ile farkın ne hiç fark görmüyorum ve
  • MuratMurat12 sa önce
    Boşuna saadet partisine yağ çekmeyi.Onun sizin gibi siyonizimin hizmetkarlarıyla işi olmaz .BBP MHP HDP liderleriyle karıştırmayın.O hiç bir zaman satılık olmadı. Bu böyle biline.
  • hizipsavarhizipsavar12 sa önce
    Allah c.c. rızası içinde sende vazgeç. sana ingiliz damat diyenleri haksız çıkar.
  • muratmurat12 sa önce
    Kendisine fırsat geçerse başkan,a ne yapacak acaba ?
  • Alkan Alkan 12 sa önce
    TERÖRIST DESTEKCISININ CEMAL KASIKCIYI KATLEDEN KATIL SIYONIST KRALLARA SESI CIKMAYAN INGILIZ BOZMASI PAPAZINDA YENI GELISMELER VAR TABIKI.......SATILMIS TASMALI SIYONIST TERÖRIST KATIL KRALLAR ALIMLERI KENDILERINE MUHALEFET YAPIYOR DIYE IDAM ETMEK ISTEYEN BU NAMUSSUZ ALÇAK YAHUDI KÖKENLI SAHTE KRALLARA BASKILAR ARTIRILMALI BUNA TÜRKIYE MÜSADE ETMEMELI GEREKIRSE BÜTÜN DÜNYAYA BU IDAM KARARINI ULUSLAR ARASI PLATFORMLARDA TARTISILMAYA AÇILMASI LAZIM
  • ümitümit12 sa önce
    Bunu 15 Temmuz da milletin kanını döken fetö ile yıllardır adı PKK olan eli kanlı çocuk katilleriyle seçime giren molla diyor
  • emekliemekli12 sa önce
    bu suudiler kadar adi despot krallık olamaz
  • yolalyolal12 sa önce
    SEN KENDİNİ KAYBETMİŞİN KİMDEN NE İSTİYORSUN ,İTTİFAK YAPMIŞOLDUKLARINIZLA BERABER GİDİN,BURADANUMARADAN KONUŞMA,

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